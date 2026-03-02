Slušaj vest

Zvaničnici Trampove administracije priznali su u nedelju na zatvorenim brifinzima sa osobljem Kongresa da nema obaveštajnih podataka koji ukazuju na to da Iran planira da prvo napadne američke snage, rekle su dve osobe upoznate sa situacijom.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Međutim, nedeljne izjave Kongresu izgleda da su potkopale jedan od ključnih argumenata za rat koje su izneli visoki zvaničnici administracije.

Oni su novinarima dan ranije rekli da je predsednik Donald Tramp odlučio da pokrene napade delimično zbog indikatora da bi Iranci "možda mogli preventivno" da napadnu američke snage na Bliskom istoku.

Tramp, rekao je jedan od zvaničnika, neće "sedeti skrštenih ruku i dozvoliti američkim snagama u regionu da apsorbuju napade".

Brifinzi trajali više od 90 minuta

Zvaničnici Pentagona su više od 90 minuta obaveštavali demokratsko i republikansko osoblje nekoliko odbora za nacionalnu bezbednost u Senatu i Predstavničkom domu o predstojećem napadu SAD na Iran, rekao je ranije portparol Bele kuće Dilan Džonson.

Na brifinzima, zvaničnici administracije su naglasili da iranske balističke rakete i šiitske snage u regionu predstavljaju neposrednu pretnju interesima SAD, ali da nema obaveštajnih podataka o tome da će Teheran prvo napasti američke snage, rekla su dva izvora, koji su želeli da ostanu anonimni, za Rojters.

Foto: EPA Iranian Presidential Office

Tramp je rekao da je cilj napada, za koji se očekuje da će trajati nedeljama, bio da se osigura da Iran ne može da ima nuklearno oružje, da se obuzda njegov raketni program i eliminišu pretnje po Sjedinjene Države i njihove saveznike.

Pozvao je Irance da ustanu i sruše vladu.

Demokrate kritikuju rat

Ipak, demokrate su optužile Trampa da je uvukao zemlju u rat i kritikovali su njegove argumente za napuštanje mirovnih pregovora za koje je posrednička zemlja Oman rekao da i dalje obećavaju.

Tramp je tvrdio, bez predstavljanja dokaza, da je Iran na dobrom putu da uskoro obezbedi mogućnost da pogodi Sjedinjene Države balističkom raketom.

Foto: Shutterstock

Njegova tvrdnja o raketama nije potkrepljena izveštajima američkih obaveštajnih službi i izgledala je preuveličana, rekli su izvori upoznati sa izveštajima za Rojters.

Pitanja o opravdanosti rata dolaze nakon što je američka vojska u nedelju otkrila prve američke žrtve u sukobu.

Ubijena tri američka vojnika

Tri američka vojnika su ubijena, a pet teško ranjeno, saopštila je Centralna komanda SAD u nedelju, dodajući da je nekoliko drugih američkih vojnika zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga.

Američki avioni i ratni brodovi pogodili su više od 1.000 iranskih meta otkako je Tramp naredio početak velikih borbenih operacija, saopštila je vojska.

Anketa agencija Rojters/Ipsos, sprovedena u nedelju, pokazala je da 27% Amerikanaca odobrava napade, dok 43% ne odobrava, a 29% nije bilo sigurno.