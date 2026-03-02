Slušaj vest

Novi snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju trenutke nakon obaranja američkog lovca F-15 Igl iznad Kuvajta. Iran je preuzeo odgovornost za obaranje letelice, ali nije bilo nezavisne potvrde ovih tvrdnji.

Prema dostupnim informacijama, pilot je navodno preživeo pad i uspeo da se katapultira.

Nakon sletanja na zemlju, navodno su ga pronašli i zbrinuli lokalni stanovnici.

Nakon što je pronađen, američki pilot je smešten u prtljažnik automobila i odvezen u obližnju bolnicu sa lakšim povredama.

Za sada nije potvrđena autentičnost snimka.

F-15 jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije

Sam F-15 je jedan od najpoznatijih lovaca četvrte generacije. U operativnoj je upotrebi od 1970-ih, ali je modernizacijom zadržao status jednog od najmoćnijih lovaca za postizanje vazdušne nadmoći.

Može da dostigne brzinu veću od 2,5 Maha i opremljen je širokim spektrom raketa i precizno vođenog oružja. Pored SAD, koriste ga i brojne savezničke zemlje, uključujući nekoliko zemalja na Bliskom istoku.