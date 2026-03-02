Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ima tri kandidata na umu za vođstvo Irana nakon završetka sukoba.

- Imam tri veoma dobra izbora - rekao je Tramp za "Njujork tajms".

On je odbio da otkrije o kome je reč.

- Neću ih sada otkrivati. Hajde prvo da završimo posao - dodao je Tramp.

Nakon smrti vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, otvoreno je pitanje njegovog naslednika.

Vlast je podeljena između verskih institucija, Islamske revolucionarne garde i bezbednosnih struktura, koje su se godinama pripremale za tranziciju i moguće potrese.

Hamnei je još za života definisao višeslojni plan nasleđivanja u državnom i vojnom vrhu, tražeći od čelnika da imenuju po nekoliko zamenika i delegiraju ključne nadležnosti.

Iran je u međuvremenu imenovao Alireza Arafi u privremeni savet za vođstvo, telo koje bi trebalo da upravlja zemljom nakon ubistva vrhovnog vođe.

Moguća opcija Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha

Kao jedna od mogućih, ali neizvesnih opcija, pominje se i povratak Reza Pahlavi, sina poslednjeg iranskog šaha.

U slučaju slabljenja režima, on ili drugi opozicioni akteri iz inostranstva mogli bi da pokušaju da se nametnu kao prelazno rešenje. Ipak, politička scena u Iranu duboko je podeljena, a Pahlavi i bivša kraljevska porodica nemaju široku podršku, pa bi takav scenario verovatno bio sporan i nestabilan, barem u kratkom roku.

Podrška iz SAD takođe nije izvesna.

Donald Tramp je tokom protesta u Iranu izjavio da Pahlavi „deluje fino“, ali je naglasio da ostaje pitanje može li da okupi dovoljnu podršku unutar zemlje i eventualno preuzme vlast.