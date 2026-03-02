Oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na Bliskom istoku usred novog sukoba Amerika, Izraela i Irana
Planeta
NEMAČKA NEMOĆNA PRED OVIM PROBLEMOM: Oko 30.000 turista zaglavljeno na Bliskom istoku, ne mogu da se vrate kući usred novonastalog sukoba
Slušaj vest
Oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na kruzerima, u hotelima ili na zatvorenim aerodromima na Bliskom istoku i ne mogu se vratiti kući zbog sukoba.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je kasno u nedelju da vojna evakuacija trenutno nije moguća zbog zatvorenog vazdušnog prostora.
Rekao je da vlada razmatra druge opcije kako bi pomogla svojim građanima da se vrate kući i da svi treba da slede savete nemačkih turističkih agencija i lokalnih vlasti.
Nemačko turističko udruženje pozvalo je turiste da „hitnim postupkom ostanu u svojim rezervisanim hotelima“ i da „ne kreću sami do aerodroma ili u susednu zemlju“.
Aktuelni rat na Bliskom istoku možete pratiti uživo u u našem BLOGU.
(Kurir.rs/AP)
Reaguj
Komentariši