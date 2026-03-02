Slušaj vest

Oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na kruzerima, u hotelima ili na zatvorenim aerodromima na Bliskom istoku i ne mogu se vratiti kući zbog sukoba.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je kasno u nedelju da vojna evakuacija trenutno nije moguća zbog zatvorenog vazdušnog prostora.

Rekao je da vlada razmatra druge opcije kako bi pomogla svojim građanima da se vrate kući i da svi treba da slede savete nemačkih turističkih agencija i lokalnih vlasti.

Nemačko turističko udruženje pozvalo je turiste da „hitnim postupkom ostanu u svojim rezervisanim hotelima“ i da „ne kreću sami do aerodroma ili u susednu zemlju“.

Aktuelni rat na Bliskom istoku možete pratiti uživo u u našem BLOGU.

(Kurir.rs/AP)

