Nemačka neće aktivno učestvovati u vojnim akcijama protiv Irana, ali će razmotriti odbranu svojih vojnika stacioniranih u multinacionalnim vojnim bazama u Jordanu i Iraku ukoliko budu napadnuti, izjavio je u ponedeljak ujutru nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

"Savezna vlada nema nameru da učestvuje" u sukobu, rekao je Vadeful za javni radio Dojčlandfunk, dodajući da "takođe nemamo potrebne vojne resurse".

Međutim, ministar spoljnih poslova je naveo da je moguće da bi "naši vojnici Bundesvera branili sebe ukoliko bi bili napadnuti".

Nemačka vojska - Bundesver

Prema navodima nemačkih oružanih snaga, vojne baze u kojima su stacionirani nemački vojnici bile su meta nakon eskalacije u regionu.

Tokom vikenda izvedeni su napadi na multinacionalne baze u Irbilu na severu Iraka i u Al-Azraku u Jordanu.

Vojnici koji su se tamo nalazili nisu povređeni i bezbedni su, prenela je nemačka novinska agencija dpa.

