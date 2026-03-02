Slušaj vest

Donald Tramp se suočava sa sve većim pritiskom da predstavi svoju viziju za Iran američkoj javnosti nakon što su američke i izraelske snage pokrenule ničim izazvane vojne napade na zemlju, koji su, kako se navodi, rezultirali prvim američkim žrtvama.

Kritičari zahtevaju jasne odgovore od Bele kuće o sledećim koracima, upozoravajući da bi nedostatak konkretnog plana mogao da uvuče Sjedinjene Države u dugotrajan sukob, baš onakav kakav je Tramp više puta obećao da će izbeći, izveštava Gardijan.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Nejasna meta napada

- Ako administracija ima strategiju, još je nije otkrila - rekao je Aleks Vatanka, viši saradnik i stručnjak za Iran u vašingtonskom Institutu za Bliski istok.

- Moraće da se okrenu većem političkom projektu, koji nije samo vojna komponenta. Potrebna je dublja diskusija unutar administracije o tome kakvu promenu režima mogu da donesu.

- U tom slučaju, to neće biti četvorodnevna kampanja, četiri nedelje ili čak četiri meseca. Moglo bi da traje mnogo duže - dodao je.

Tramp, koji je više puta nazvao invaziju na Irak 2003. godine greškom, sada je na meti kritika jer nije javno objasnio razloge za nove napade na iranske objekte, nakon što je prošlog juna tvrdio da je "uništio" njihov nuklearni program.

U svom obraćanju o stanju nacije prošle nedelje, samo se ukratko osvrnuo na pretnje koje predstavljaju iranski nuklearni program i balističke rakete, ali nije pomenuo promenu režima. Takođe je rekao da bi više voleo da diplomatski reši navodnu vojnu pretnju Irana.

"Kuda ovo vodi?"

Demokrate su izrazile zabrinutost da je odluka o napadu na Iran doneta bez jasno definisanog cilja.

"Kuda sve ovo vodi?" pitao je Džim Hajms, vodeći demokrata u Odboru za obaveštajne poslove Predstavničkog doma. "Mi, zajedno sa Izraelcima, možemo bombardovati Iran dugo vremena, ali sa kojim ciljem?"

Foto: Shutterstock

- Da li je namera da se promeni režim? Jer nema mnogo primera promene režima koja se postiže bombardovanjem. Iskreno, nema mnogo primera da su američke vojne snage uspešno sprovele promenu režima - istakao je Hajms.

Nije dovoljno započeti rat, morate imati plan

Vatanka upozorava da su šanse za promenu režima male, osim ako se ne uruši "pod sopstvenom težinom" zbog narodnog otpora ili osim ako SAD "ne pošalju čizme na teren". On veruje da bi ova druga opcija bila najefikasnija ako bi se sprovela obaveštajnim resursima, a ne slanjem vojske.

- Pametan način bi bio da operaciju vode isti ljudi iz CIA na terenu koji su im rekli gde se kriju viši zvaničnici - objašnjava on.

- Sa istim tim resursima možete stvoriti novu političku dinamiku unutar režima i naterati ljude da prihvate da je sa ovim režimom gotovo, da se neće vratiti u istom obliku, i tako pokrenuti neku vrstu političke transformacije. To zahteva ogromna ulaganja, a nije ni sigurno da Sjedinjene Države to mogu da urade - rekao je Vatanka.

Stiven Keš, bivši operativac CIA i šef organizacije "Stabilno stanje" penzionisanih američkih zvaničnika nacionalne bezbednosti, nazvao je nedostatak plana za dan posle "veoma zabrinjavajućim". Sugerisao je da bi Tramp mogao biti više zainteresovan za stvaranje uslova za mešanje u predstojeće izbore za Kongres SAD nego za promenu režima u Iranu.

- Jedna od stvari koju smo svakako naučili iz svega, od Korejskog rata do Hladnog rata, Vijetnama, Iraka i Avganistana, jeste da nije dovoljno započeti rat. Morate imati plan da ga okončate - rekao je Keš.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Trampove kontradiktorne izjave

Nakon što je potvrđeno da je u napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa desetinama drugih visokih zvaničnika režima, Tramp je rekao da je preostalo rukovodstvo željno razgovora.

- Žele da razgovaraju, i ja sam pristao. Dakle, razgovaraću sa njima - rekao je za "Atlantik".

- Trebalo je da to urade ranije. Trebalo je da se ranije slože sa onim što je bilo veoma praktično i lako uraditi. Predugo su čekali.

Ali usred napada na Iran i odmazdi širom Bliskog istoka, pregovori možda neće biti laki. Većina onih koji su učestvovali u ranijim pregovorima je ubijena, priznao je i sam Tramp.

- Većina tih ljudi je otišla. Neki od ljudi sa kojima smo pregovarali su otišli ​​jer je to bio težak udarac. Mogli su da postignu dogovor. Trebalo je to da urade ranije - rekao je on.

Komentari izgleda podržavaju Vatankinu tezu da predsednik "nema plan za promenu režima", već želi "oslabljeni režim koji nikome ne nanosi štetu".

Foto: Shutterstock

- Ako bi želeo promenu režima, postoji mnogo opozicionih ličnosti koje bi mogao da dovede u Belu kuću i kaže: "Ovaj čovek će biti sledeći lider Irana." On to ne radi, što nas navodi na zaključak da možda još uvek razmišlja o sklapanju dogovora sa istim tim režimom - rekao je Vatanka.

Iranska odmazda i poziv narodu

Taj proračun bi mogao biti poremećen iranskom odmazdom, koja bi mogla da primora Trampa da zauzme oštriji stav kako ne bi izgledao slabo. U nedelju je Iran uzvratio talasom napada u kojima su ubijena tri američka vojnika i ranjeno petoro.

S druge strane, u svojoj video poruci u subotu, u kojoj je najavio napade, Tramp je eksplicitno podržao "promenu režima", ali nije dao nikakve naznake kako bi to trebalo da se desi, osim što je pozvao iranski narod da preduzme akciju.

- Godinama tražite pomoć od Amerike. Sada imate predsednika koji vam daje ono što želite. Da vidimo kako ćete reagovati. Ovo je trenutak da delujete. Ne dozvolite da prođe - rekao je.

Nakon toga, u subotu su se na društvenim mrežama pojavili brojni video snimci koji tvrde da prikazuju proslave na ulicama iranskih gradova zbog Hamneijeve smrti. Jedan video navodno prikazuje rođake demonstranta ubijenog u nedavnim antirežimskim demonstracijama kako plešu od radosti pored njegovog groba.