Slušaj vest

Tel Aviv i okolni region trenutno se suočavaju sa intenzivnim raketnim napadima i dron operacijama, pri čemu su zabeležene prve civilne žrtve, a svakodnevni život građana je ozbiljno poremećen.

U emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji, uživo se iz Tel Aviva uključio se Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu i otkrio da su od jutros, nažalost, obnovljena raketiranja balističkim projektilima iz Irana i da su na meti uglavnom bili centralni i južni deo zemlje.

- Tokom noći je bilo 9 sati zatišja, tada nas nisu gađali i to je dobro došlo iscrpljenim građanima, ipak od jutros je nažalost ponovo krenulo. Ovog puta su na meti uglavnom bili centralni i južni deo zemlje. Svakako se nadovezalo na teška osećanja od jučerašnjih fatalnosti, pre svega mislim na direktan pogodak projektila u grad u Jerusalemskom okrugu, tada je poginulo 9 a povređena je 51 osoba - rekao je Nikolić.

Zbog trenutnih dešavanja Izraelci su u žalosti i odlučili su da ispoštuju svoje običaje čak i tokom rata.

Foto: Kurir Televizija

- Oni su se okupili oko žalovnog običaja ili kako se na hebrejskom kaže "šiva" i bili su blagovremeno u standardizovanom skloništu, međutim, kada imate u vidu takvu težinu projektila i njegov direktni pogodak, a očigledno je da je PBO koji je bio usmeren ka njemu promašio, o tome se sada ovde vrše istražne radnje i polemike, fatalnost je u tom slučaju neminovna - objašnjava Nikolić.

U Izraelu tokom šive ožalošćeni ostaju kod kuće, prijatelji i rodbina dolaze da izjave saučešće, pokrivaju se ogledala, sedi se na niskim stolicama ili podu (simbol tuge) i ne praktikuju se uobičajene društvene aktivnosti.

To je veoma važan deo verskog i kulturnog života u Izraelu i među Jevrejima širom sveta.

- Dan pre toga je jedna osoba stradala u Tel Avivu takođe od direktnog pogodka, 24 je povređeno i čak 40 objekata je oštećeno i oni su to interno evakuisani u privremene smeštaje. Ovo je već drugi ciklus ratnog sukobljavanja sa Iranom, u ovom slučaju sada vidimo da taj jedan izvestan procenat projektila koji uspe da se probije i koji pogodi izvestan objekat, oni su nažalost fatalni - dodaje.

Navodi da su ovi slučajevi u stambenim četvrtima, civili su žrtve.

Izrael ima skloništa za koja su mnogi mislili da neće biti ugrožena ali ovi napadi su dokazali suprotno.

Podsetimo, u gradovima kao što su Tel Aviv i Jerusalim, gotovo svaka zgrada ima sklonište (mamad odnosno zaštićena soba). Kada se oglasi sirena, ljudi imaju od nekoliko sekundi do minut i po da uđu u sklonište, u zavisnosti od udaljenosti od Gaze ili Libana.

Izraelski protivraketni sistem Iron Dome presreće veliki broj raketa, ali ne sve. Ljudi su navikli na povremene prekide, stanu usred razgovora, izađu iz auta, sklone se, pa se vrate svakodnevnim aktivnostima.

Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Vanredno stanje, uključio se i Hezbolah u ratna dejstva

- Možda najvažnije kada govorimo o okruženju Izraela jeste da se od noćas i Hezbolah uključila u ratna dejstva, uglavnom putem raketiranja i letelica iz pravca Libana. Uglavnom su bili ciljani gornja i severna Galilea. Nešto se čulo i u centralnom delu ali tu se uglavnom radilo o otvorenim prostorima koja nisu urbana i gusto naseljena - objašnjava Nikolić.

Podsetimo, Hezbolah raspolaže sa oko 1000 aktivnih boraca i oko 10.000 dodatnih u rezervnom sastavu. Maksimalni broj u slučaju totalne mobilizacije može se popeti na 65.000 članova.

Napomenuo je da se život odvija u potpunosti u skladu sa vanrednim okolnostima, na radna mesta odlaze samo oni koji su neophodni. Ne pohađaju se obrazovne ustanove i nema okupljanja građana, vazdušni prostor je zatvoren.

- Ono što možda odvaja Izrael od mnogih drugim zemalja koje su zatečene ratom jeste da ovde ne samo da stanovništvo ne pokušava da pobegne i utekne, Izraelci širom sveta zapravo traže kartu više kako bi se vratili u svoju zemlju i kod svojih porodica čak i u ovim okolnostima - navodi Nikolić.

"IZRAELCI TRAŽE KARTU VIŠE DA SE VRATE U SVOJU ZEMLJU ČAK I U OVIM OKOLNOSTIMA"! Počasni konzul Srbije iz Tel Aiva objašnjava kakav je trenutni život tamo! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs