Iran je jutros navodno napao kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izveštava AzerNews, pozivajući se na Odeljenje za odnose s javnošću Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Takođe, Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila rezidenciju komandanta izraelske avijacije.

Izrael nije potvrdio, niti opovrgnuo ovu informaciju, a status Netanjahua je nepoznat.

IRCG: Izveden napad na kampus izraelske vlade

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u desetom talasu napada izveden raketni udar na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, kao i na bezbednosne i vojne objekte u Haifi i Istočnom Jerusalimu.

U saopštenju, koje prenosi agencija Tasnim, navodi se da su u okviru operacije „Iskreno obećanje 4“ tokom desetog talasa korišćene balističke rakete tipa „Ajber“.

