NAPADNUT KABINET PREMIJERA NETANJAHUA? Iran nemilosrdno udara, Izrael u haosu: BUKTI RAT na Bliskom istoku!
Iran je jutros navodno napao kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izveštava AzerNews, pozivajući se na Odeljenje za odnose s javnošću Islamske revolucionarne garde (IRGC).
Takođe, Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila rezidenciju komandanta izraelske avijacije.
Izrael nije potvrdio, niti opovrgnuo ovu informaciju, a status Netanjahua je nepoznat.
IRCG: Izveden napad na kampus izraelske vlade
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u desetom talasu napada izveden raketni udar na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, kao i na bezbednosne i vojne objekte u Haifi i Istočnom Jerusalimu.
U saopštenju, koje prenosi agencija Tasnim, navodi se da su u okviru operacije „Iskreno obećanje 4“ tokom desetog talasa korišćene balističke rakete tipa „Ajber“.
(Kurir.rs)