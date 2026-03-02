Slušaj vest

Iran je objavio snimak za koji tvrdi da prikazuje podzemne tunele Revolucionarne garde, prepune dronova i drugog oružja namenjenog napadima na američke baze u regionu.

Sniamk je prvobitno emitovala iranska državna novinska agencija Fars.

Na snimku se vide dugi redovi bespilotnih letelica poređanih unutar tunela, od kojih su neke već postavljene na lansirne rampe. Zidove podzemnog kompleksa krase iranske zastave i portreti vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneja.

1/4 Vidi galeriju Podzemni tuneli sa oružjem u Iran Foto: Printcreen/X/NEXTA

Snimak takođe prikazuje lansiranja raketa i dronova sa više lokacija, a kao ciljevi se navode objekti za koje Fars tvrdi da su „američke baze“.

Još uvek nije poznato kada i gde je video tačno snimljen, niti da li prikazuje oružje koje je Iran upotrebio u odgovoru na prethodne napade.

