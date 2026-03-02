Slušaj vest

Grčka će poslati dve fregate i dva borbena aviona F-16 na Kipar, jer se bezbednosne zabrinutosti pojačavaju oko mediteranskog ostrva, izjavio je u ponedeljak ministar odbrane Nikos Dendias.

„Nakon ničim izazvanih napada na teritoriji Kipra, Grčka će... doprineti na svaki mogući način odbrani Republike Kipar kako bi se suočila sa pretnjama i nezakonitim radnjama koje se dešavaju na njenoj teritoriji“, rekao je Dendias.

Dodao je da će u utorak posetiti Kipar zajedno sa generalom Dimitriosom Hupisom, načelnikom Oružanih snaga, radi sastanaka sa predsednikom Nikosom Hristodulidesom i ministrom odbrane Vasilisom Palmasom kako bi bolje koordinirali stav dva saveznika.

Ranije u ponedeljak, portparol kiparske vlade rekao je da su dva bespilotna drona koja su se kretala ka RAF-u Akrotiri „uspešno presretnuta“.

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je bazu pogodio drugi dron.

Takođe u ponedeljak, putnički terminal na aerodromu u Pafosu je evakuisan nakon što je sumnjivi objekat otkriven na radaru, javio je kiparski državni emiter.

Kiparska vlada: Pokrenut drugi napad na bazu Akrotiri

Kiparska vlada je saopštila da je pokrenut drugi napad na britansku vojnu bazu na Kipru.

- Dve bespilotne letelice koje su se kretale ka bazi Akrotiri Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) uspešno su presretnute - rekao je portparol vlasti u Nikoziji.

Danas su se u bazi oglasile sirene za vazdušnu opasnost, koja je tokom noći već bila napadnuta iranskim dronima koji su ciljali njenu pistu.