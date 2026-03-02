Slušaj vest

Video njegovog apela podelio je bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Gerašenko na platformi X.

- Zabrinjavajuće je, ljudi. Gubimo saveznike pred našim očima. Prvo je pala Venecuela, sada Izraelci potpuno spaljuju Iran. Sutra će Kuba mahati repom. Ostali smo sami u obruču - kaže Guruljev u videu.

On naglašava da su napadi na Iran zapravo udarac po ruskim interesima.

- Napadi na iranske fabrike su direktan udarac na našem frontu. I udarac po našim interesima. U međuvremenu, ćutimo i pravimo se da je sve u redu. Neprijatelj se tiho približava našim partnerima. Gde su naše "ptice"? Gde su balističke rakete? Zašto ne pomažemo Iranu? Na kraju ćemo ostati bez prijatelja, svedeni na status ličnog sluge Kine - zaključio je penzionisani general-potpukovnik.

Veliki izazov za Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je saučešće povodom smrti vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Putin je taj čin nazvao "ubistvom počinjenim u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava".

- U našoj zemlji, ajatolah će biti upamćen kao izuzetan državnik koji je dao ogroman lični doprinos razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosa, dovodeći ih na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva - rekao je ruski predsednik.

Kremlj je objavio ovu poruku na svom zvaničnom Telegram nalogu. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije je osudilo zajedničku američko-izraelsku vojnu operaciju u Iranu, nazivajući je "unapred planiranim i ničim izazvanim činom oružane agresije protiv suverene i nezavisne države članice UN, koji krši fundamentalne principe i norme međunarodnog prava".

Kremlj je danas saopštio da je Rusija u stalnom kontaktu sa iranskim rukovodstvom o onome što naziva „otvorenom agresijom“ protiv Teherana i da je duboko razočarana razvojem događaja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija analizira situaciju i izvlači sopstvene zaključke. Prema rečima analitičara, sam Putin još nije izneo snažnu pretnju, ali u Rusiji očigledno raste bes.

Ruski poslanik Aleksej Žuravljov, zamenik predsednika odbora za odbranu Državne dume, pozvao je Putina da odmah pruži vojnu pomoć Iranu nakon američko-izraelske operacije. U izjavama ruskim medijima, Žuravljov je naglasio da Rusija ne bi trebalo da ostane samo na diplomatskim protestnim notama.

- Ovo nije situacija u kojoj treba da se ograničimo na protestne note, već da stanemo uz Iran pre nego što bude prekasno, svim mogućim sredstvima, uključujući i vojnu podršku - rekao je on.

- Jasno je da Sjedinjene Države više neće ni pokušavati da pregovaraju ni sa kim i da će napasti novog protivnika sa obnovljenom snagom. Moraju da se zaustave na ovim linijama, da obezbedimo oružje, obaveštajne podatke i sve što je potrebno kako bi Iran mogao da zadrži ovu armadu - dodao je.

Žuravljov je čak predložio stvaranje vojne koalicije autoritarnih država koje bi podržale Teheran, izveštava Dejli ekspres.

Oglasio se i Aleksandar Dugin

Ruski ideolog i bliski Putinov saradnik Aleksandar Dugin otišao je korak dalje, opisujući napade kao deo sistematskog uništavanja ruskih saveznika.

Aleksandar Dugin Foto: Profimedia

- Jedan po jedan, naši saveznici se sistematski uništavaju. Jasno je ko je sledeći i jasno je šta znače pregovori sa takvim neprijateljem. Najvažnija stvar sada, za Iran, za Rusiju, za čovečanstvo, jeste dug rat na Bliskom istoku - rekao je on.