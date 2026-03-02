Slušaj vest

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Pukovnik Aleksandar Mihajlović objasnio je potencijalne ptretnje, prioritet napada ali i moguće scenarije gostujući na Kurir televiziji.

Aleksandar Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Sa početkom ove akcije, Tramp je pokazao da je srušio njihov najnoviji program nacionalne bezbednosti i razvoja spoljne politike Amerike. U tom planu je objasnio čitavom svetu da neće da se meša u unutrašnje stvari drugih država, da neće da šalju vojsku i menjaju vlasti a to radi od samog početka. To smo videli na primeru Venecuele, Irana. Svi oni koji imaju resurse su mu zanimljivi i želi da eksploatiše njihova bogatstva i resurse.

Pukovnik kaže da napad nije prouzrokovan iranskim bojevim glavama, te da je to samo izgovor početka oružanog sukoba. Tvrdi da Amerika do nuklearnih postrojenja ne može ni da dođe, jer su ona ispod zemlje do hiljadu metara dubine.

- Gađali su prvi dan osnovnu školu za devojčice. 148 žrtava je potvrđeno, to su deca od 12 godina. Zatim gađali su sportski centar devojčica koje su trenirale.

Foto: Printskrin

Cilj Amerike i Izraela

Objasnio je da je najviše raketa bačeno na Teheran, koji je centar njihove vojske, ministarstava a tu je i rezidencija vrhovnog vođe:

- A sve ostalo gde se dejstvovalo po Iranu predstavlja vojne i energetske objekte. Hteli su da poklope što više teritorija, da bi sprečili efikasne odgovore. Računaju da će odgovarati sa više mesta. Pokušali su da sva ta mesta pogode i dosta toga su pogodili. Time su maskirali i dejstvo po stambenim zgradama gde žive državni organi, odnosno vodeći lideri. Zato je toliko njih i stradalo.

Nakon što su pregovori u Ženevi završeni, ove nedelje su trebali da se održe u Beču. Vođstvo Irana nije pomišljalo da će upravo između pregovora biti napadnuto, međutim, akcija je pokrenuta samo par sati nakon Ženeve:

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

- Iran nema nameru da kapitulira. Zato je ubijen i vrhovni vođa, Iran se nije nadao da će biti napadnut. U tome su ih ulovili. Mogli su da imaju sastanak u bunkeru ali su ipak otišli u to predsedništvo gde su i ubijeni. Oni će vrlo brzo izabrati novog vođu. Možda će oni biti i agresivniji. Cilj Amerike i Izraela je bio da se stvori nezadovoljstvo u narodu.

Iranska revolucionarna garda danas je saopštila da nijednom brodu više nije dozvoljeno da prođe kroz Ormuski moreuz:

- Zatvaranjem moreuza i sprečavanje protoka energenata doći će do velike katastrofe Evrope a onda i same Amerike. Neće ona moći to da pokrije izvorima iz Venecuele koji će to da pljačkaju. Iran je potcenjen mnogo.

Domet raketa u posedu Irana

Foto: Kurir Televizija

Mihajlović kaže da iran ima raznovrstan arsenal, a rakete su dometa od 300km do čak 2.500km/h. Takođe, poseduju i krstareće rakete koje mogu biti opasnije od hipersoničih, jer mogu da lete na 20 do 50m visine, i zaobilaze sve prepreke i mesta gde su radari.

- Raketa od 2500km/h je dometa da može da dođe do Balkana. Pitanje je položaj Bugarske.

