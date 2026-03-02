Sa dometom od 2.000 kilometara, "Sadžil" može da pogodi Moskvu, Sofiju ili Atinu, ali ne omogućava Iranu da pogodi zapadnoevropske gradove
Najduži domet iranske rakete "Sadžil" je do 2.000 kilometara, prema podacima Međunarodnog instituta za strateške studije, istraživačkog centra za odbranu.
Smatra se da napadački dronovi "Šahed" Irana imaju sličan maksimalni domet.
Raketa "Sadžil" može da pogodi ciljeve udaljene do 2.000 kilometara.
To je dovoljno daleko da pogodi Moskvu, Sofiju ili Atinu, ali još uvek ne omogućava Iranu da pogodi zapadnoevropske gradove.
Međutim, britanska baza na Kipru je dobro unutar dometa ne samo rakete "Sadžil", već i iranskih raketa "Gadr" i "Emad-1", čiji je domet između 1.600 i 1.800 kilometara.
