Tramp je izbegao grandiozna obraćanja u Ovalnom kabinetu, kako su njegovi prethodnici radije objavljali rat, odlučivši se umesto toga za osmominutni video na svom nalogu na društvenim mrežama Truth Social. Objavljen je u 2:30 ujutru po lokalnom vremenu u subotu.

Sledeći video je objavljen tek u nedelju popodne.

Po povratku u Vašington u nedelju, obično pričljivi Tramp je odbio da odgovara na pitanja novinara koji su putovali sa njim avionom Air Force One, uključujući i novinara AFP-a.

Takođe nije održao konferenciju za novinare kako bi Amerikancima objasnio zašto ide u rat.

Kontradiktorne poruke

Čitava Trampova administracija je ostala podjednako tiha od pokretanja operacije Epski bes, što postavlja pitanja o tome kako će se sprovesti najveća američka intervencija na Bliskom istoku u poslednje dve decenije.

Nijedan zvaničnik Pentagona ili Stejt departmenta se nije oglasio, a nijedan član kabineta se nije pojavio u američkim nedeljnim jutarnjim vestima kako bi branio ofanzivu.

Ono malo što je otkriveno potiče iz serije kratkih telefonskih intervjua koje je Tramp dao brojnim američkim medijima u subotu i nedelju, ali su oni često bili kontradiktorni.

U jednom intervjuu je rekao da bi rat mogao da traje četiri nedelje, u drugom pet. Rekao je da vlasti imaju tri kandidata za vođu Irana nakon smrti iranskog vrhovnog vođe, a zatim je rekao da su svi vodeći kandidati ubijeni.

Većina intervjua je trajala nekoliko minuta ili manje. Za čoveka koji je prošle nedelje oborio rekord za najduže predsedničko obraćanje Kongresu, to je bio neobično uzdržan nastup.

Ništa od golfa, Tramp ima pune ruke posla

Bela kuća je čak u jednom trenutku u subotu demantovala izveštaj da će Tramp održati obraćanje uživo, po uzoru na događaj kada je Barak Obama objavio smrt Osame bin Ladena 2011. godine.

U to vreme, demokratski predsednik je objavio čuvenu fotografiju na kojoj se on i visoki zvaničnici nalaze u Situacionoj sobi, bezbednoj zoni u Beloj kući, uživo posmatrajući kako se operacija odvija.

Tramp je, međutim, objavio fotografije snimljene u Mar-a-Lagu u improvizovanoj situacionoj sobi sa svojim vodećim timom za nacionalnu bezbednost, izgledajući umorno i noseći iste bele bejzbol kape.