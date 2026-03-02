Slušaj vest

Libanska vlada je objavila da vojne aktivnosti moćnog pokreta Hezbolah proglasila za nezakonite i pozvala tu islamističku organizaciju, koju podržava Iran, da "preda oružje".

Ova izjava pošto je Hezbolah pokrenuo napad na Izrael, predstavlja dramatičnu promenu u politici Libana jer je Hezbolah deo vlasti, ukazuje CNN.

Američka televizija dodaje da je nejasno da li vlada uopšte može da zabrani Hezbolah bez dozvole parlamenta, gde Hezbolah ima poslanike.

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Vlada je naredila vojsci da spreči napade na Izrael i konfiskuje oružje Hezbolaha.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Vlada je osudila jučerašnji napad Hezbolaha raketama na Izrael i saopštila da je to "u suprotnosti s principom da jedino država Liban može da odlučuje o učestvovanju u ratu".

Ogromne kolone vozila ljudi koji beže sa juga Libana zbog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha Foto: Hussein Malla/AP

Premijer Navaf Salam je izjavio da je Liban "apsolutno odbacuje bilo kakve vojne akcije pokrenute sa libanske teritorije" i da je "odluka o ratu i miru u rukama vlade Libana, a ta odluka zahteva zabranu aktivnosti Hezbolaha".

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaRASTE BROJ UBIJENIH AMERIČKIH VOJNIKA U SUKOBU SA IRANOM! SIRENE ZAVIJAJU NA KIPRU! Dignuti borbeni avioni, zna se šta je lansirano na vojnu bazu! (VIDEO)
iran Kipar.jpg
PlanetaPUTIN SE UPLIĆE U RAT NA BLISKOM ISTOKU, SLEDI VAŽAN TELEFONSKI POZIV! Kremlj ne otkriva koga će predsednik Rusije da zove "U stalnom smo kontaktu s IRANOM"
puztin.jpg
PlanetaŠTA SU U STVARI TRAMPOVI CILJEVI U IRANU? Prvi je već skoro ostvario, šta je s ostalima - stručnjaci analizirali efekte američko-izraelskih udara na Teheran
Tramp Ajatolah.jpg
PlanetaZELENSKI NUDI POMOĆ U ODBRANI OD IRANSKIH ŠAHIDA! Ukrajinski predsednik spreman da "podeli iskustvo" sa zemljama koje su se našle na udaru Teheran (FOTO)
1111555.jpg