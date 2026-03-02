Slušaj vest

Libanska vlada je objavila da vojne aktivnosti moćnog pokreta Hezbolah proglasila za nezakonite i pozvala tu islamističku organizaciju, koju podržava Iran, da "preda oružje".

Ova izjava pošto je Hezbolah pokrenuo napad na Izrael, predstavlja dramatičnu promenu u politici Libana jer je Hezbolah deo vlasti, ukazuje CNN.

Američka televizija dodaje da je nejasno da li vlada uopšte može da zabrani Hezbolah bez dozvole parlamenta, gde Hezbolah ima poslanike.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Vlada je naredila vojsci da spreči napade na Izrael i konfiskuje oružje Hezbolaha.

1/3 Vidi galeriju Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Vlada je osudila jučerašnji napad Hezbolaha raketama na Izrael i saopštila da je to "u suprotnosti s principom da jedino država Liban može da odlučuje o učestvovanju u ratu".

1/4 Vidi galeriju Ogromne kolone vozila ljudi koji beže sa juga Libana zbog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha Foto: Hussein Malla/AP

Premijer Navaf Salam je izjavio da je Liban "apsolutno odbacuje bilo kakve vojne akcije pokrenute sa libanske teritorije" i da je "odluka o ratu i miru u rukama vlade Libana, a ta odluka zahteva zabranu aktivnosti Hezbolaha".