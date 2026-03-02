DRAMATIČNA PROMENA POLITIKE! "HEZBOLAH DA PREDA ORUŽJE"! Libanska vlada vojne aktivnosti moćnog saveznika Irana proglasila za nezakonite (FOTO)
Libanska vlada je objavila da vojne aktivnosti moćnog pokreta Hezbolah proglasila za nezakonite i pozvala tu islamističku organizaciju, koju podržava Iran, da "preda oružje".
Ova izjava pošto je Hezbolah pokrenuo napad na Izrael, predstavlja dramatičnu promenu u politici Libana jer je Hezbolah deo vlasti, ukazuje CNN.
Američka televizija dodaje da je nejasno da li vlada uopšte može da zabrani Hezbolah bez dozvole parlamenta, gde Hezbolah ima poslanike.
Vlada je naredila vojsci da spreči napade na Izrael i konfiskuje oružje Hezbolaha.
Vlada je osudila jučerašnji napad Hezbolaha raketama na Izrael i saopštila da je to "u suprotnosti s principom da jedino država Liban može da odlučuje o učestvovanju u ratu".
Premijer Navaf Salam je izjavio da je Liban "apsolutno odbacuje bilo kakve vojne akcije pokrenute sa libanske teritorije" i da je "odluka o ratu i miru u rukama vlade Libana, a ta odluka zahteva zabranu aktivnosti Hezbolaha".
(Kurir.rs/Beta)