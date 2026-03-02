Slušaj vest

Hegset je prvo rekao da su Amerikanci više od 40 godina na meti "iranskog režima", i potom je istakao da "SAD nisu započele ovaj rat".

- Ali će ga pod vođstvom predsednika Trampa završiti. On je podsetio svet, više puta, da je suština svakog Amerikanca da bude nesalomiv. Iranski pokušaji da napravi nuklearno oružje, sve veći arsenal dronova i balističkog oružja, postalo je nešto što ne možemo da tolerišemo - kazao je on.

Naglasio je da se "iranski režim promenio", iako ovo prema njegovim tvrdnjama nije rat za promenu režima.

- I svet je bolji zbog toga. Danas, u svom očaju, neprijatelji su skinuli masku, dok iranski dronovi i rakete padaju na civilne mete u zalivskim zemljama - rekao je Hegset.

Predsednik Tramp je postavio Ameriku na prvo mesto, i cilj ove operacije je da uništi iranske rakete, raketnu infrastrukturu, i da zaustavi iranski nuklearni program, dodao je on.

Kazao je da se nada da će narod Irana da iskoristi priliku i sruši vlast, a takođe je zapretio iranskim bezbednosnim strukturama.

Hegset je uveravao novinare da ovo nije beskrajni rat.

- Ovo nije Irak. ovo nije beskrajno. Ova operacija ima jasnu i razornu misiju! Uništićemo rakete, uništićemo flotu, i neće imati nuklearno oružje - rekao je Hegset.

On je uputio i par "strelica" američkim saveznicima, pominjući njihovo oklevanje.

Ponovio je i Trampove reči da će biti žrtava na američkoj strani, i da je ovo prelomna tačka koju je Amerika čekala od 1979. godine.

- Ovo je naš trenutak, posle ratova koji su loše vođeni, iz čiste arogancije. Ne slušajte šum sa strane, fokusirajte, naš vrhovni komandant je čvrsto za volanom. Protiv nas je odlučan protivnik, ali vi ste bolji! Istoriju ne zanima da li je neko umoran, zahteva da se ratnici uzdignu uprkos svim preprekama - kazao je Hegset.

Završićemo ovo pod uslovima koje je postavio predsednik Tramp.