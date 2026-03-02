DRAMATIČNI SNIMCI SA KIPRA: Borbeni avioni poleteli, a onda je usledio HAOS! (VIDEO)
Nakon napada dronovima na britansku vojnu bazu u Akrotiriju, društvenim mrežama kruže dramatični snimci sa Kipra.
Ubrzo potom, borbeni avioni su poleteli iz baze u Akrotiriju, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.
Istovremeno, kiparski mediji prenose da se sirena oglasila i na aerodromu u Pafosu, pošto je u njegovom vazdušnom prostoru uočen sumnjivi dron. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, aerodrom je privremeno zatvoren.
Grčka šalje pomoć Kipru
U međuvremenu, grčke vlasti odlučile su da pruže podršku. Kako je saopšteno, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra, a Atina upućuje dve fregate i par borbenih aviona F-16 na Kipar.
„Nakon ničim izazvanih napada na teritoriji Kipra, Grčka će... doprineti na svaki mogući način odbrani Republike Kipar kako bi se suočila sa pretnjama i nezakonitim radnjama koje se dešavaju na njenoj teritoriji“, rekao je danas grčki ministar odbrane Nikos Dendias.
Dodao je da će u utorak posetiti Kipar zajedno sa generalom Dimitriosom Hupisom, načelnikom Oružanih snaga, radi sastanaka sa predsednikom Nikosom Hristodulidesom i ministrom odbrane Vasilisom Palmasom kako bi bolje koordinirali stav dva saveznika.
Ranije u ponedeljak, portparol kiparske vlade rekao je da su dva bespilotna drona koja su se kretala ka RAF-u Akrotiri „uspešno presretnuta“.
(Kurir.rs)