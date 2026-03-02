Slušaj vest

Nakon napada dronovima na britansku vojnu bazu u Akrotiriju, društvenim mrežama kruže dramatični snimci sa Kipra.

Ubrzo potom, borbeni avioni su poleteli iz baze u Akrotiriju, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Istovremeno, kiparski mediji prenose da se sirena oglasila i na aerodromu u Pafosu, pošto je u njegovom vazdušnom prostoru uočen sumnjivi dron. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, aerodrom je privremeno zatvoren.

Grčka šalje pomoć Kipru

U međuvremenu, grčke vlasti odlučile su da pruže podršku. Kako je saopšteno, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra, a Atina upućuje dve fregate i par borbenih aviona F-16 na Kipar.

Grčka Kipar grčka fregata F -16
Foto: Shutterstock

Nakon ničim izazvanih napada na teritoriji Kipra, Grčka će... doprineti na svaki mogući način odbrani Republike Kipar kako bi se suočila sa pretnjama i nezakonitim radnjama koje se dešavaju na njenoj teritoriji“, rekao je danas grčki ministar odbrane Nikos Dendias.

Dodao je da će u utorak posetiti Kipar zajedno sa generalom Dimitriosom Hupisom, načelnikom Oružanih snaga, radi sastanaka sa predsednikom Nikosom Hristodulidesom i ministrom odbrane Vasilisom Palmasom kako bi bolje koordinirali stav dva saveznika.

Ranije u ponedeljak, portparol kiparske vlade rekao je da su dva bespilotna drona koja su se kretala ka RAF-u Akrotiri „uspešno presretnuta“.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaNAJJAČA IRANSKA RAKETA MOŽE DA POGODI SRCE BALKANA! U dometu su Sofija, Atina, evo ko je u bezbednoj zoni! (VIDEO)
Sedžil
PlanetaSUKOB NA BLISKOM ISTOKU IZMIČE KONTROLI, RAT SE OPASNO PRIBLIŽAVA EVROPI: Zemlja EU šalje POJAČANJE KIPRU, ključa na Mediteranu!
Grčka Kipar grčka fregata F -16
PlanetaVANREDNO STANJE U IZRAELU, UKLJUČIO SE I HEZBOLAH U RAT! Oglasio se počasni konzul Srbije u Tel Avivu za Kurir: "Imali smo 9 sati zatišja, a onda..." (VIDEO)
Tel Aviv Izrael
PlanetaAMERIKANCI ZVANIČNO POTVRDILI: Prijateljska vatra srušila avione F-15 iznad Kuvajta, došlo je do OZBILJNOG INCIDENTA!
F-15 Kuvajt SAD