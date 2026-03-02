Slušaj vest

Lindzi Grejem, američki senator i saveznik predsednika Donalda Trampa, gostovao je sinoć na Foks njuz i u emisiji "Nedelja noću u Americi" izneo procenu onoga što sledi nakon američkog napada na Iran.

- Sve što mogu da kažem da je predsednik Tramp završio posao koji (nekadašnji) predsednik Regan nije uspeo da dovrši. Veliki sam obožavalac Ronalda Regana, ali ovde sam da vam kažem da je Donald Tramp, po mom mišljenju, zlatni standard za republikance, možda i za bilo kojeg predsednika, kada je reč o spoljnoj politici - poručio je Grejem.

On je potom pomenuo bivšeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

- Maduro, svi su pričali o njemu. Pa, Donald Tramp ga je strpao u zatvor. Kuba je sledeća. Oni će pasti. Ovoj komunističkoj diktaturi na Kubi dani su odbrojani - kazao je republikanski senator.

On je ocenio da je "iranski režim, matična država međunarodnog terorizma, pred kolapsom".

- Kapetan broda, ajatolah (Ali Hamnei), mrtav je. Svi oni oko njega koji su mu pomagali u održavanju tog terorizma, ili su u bekstvu ili su mrtvi. Dovršimo posao. Izgubili smo trojicu Amerikanaca. Bog blagoslovio te Amerikance koji su se žrtvovali za svoju zemlju. Poginuli su za plemenit cilj - rekao je Grejem.

Prema nekim procenama, Venecuela je Kubi slala oko 35.000 barela nafte dnevno, sve dok američka vojska 3. januara nije zarobila Madura.

Od tada su prekidi snabdevanja električnom energijom, koji traju i do 18 sati dnevno, pogodili Kubu.

Tramp je pozvao je kubanske vlasti da "postignu dogovor" ili će se suočiti sa posledicama koje nije otkrio.

SAD i Kuba imaju zategnute odnose još od 1959, kada je komunistički vođa Fidel Castro srušio vladu koju su podržavale SAD.

Američki privredni i trgovinski embargo na Kubu na snazi je od 1960.

