Aerodrom Larnaka na jugu Kipra prijavio je danas poremećaje u saobraćaju, zbog upozorenja povodom pojave bespilotnih letelica u kiparskom vazdušnom prostoru, a tri leta iz Beograda, Rima i Herakliona u Grčkoj preusmerena su ili u Atinu, ili nazad u Heraklion.

Desetine letova je otkazano za danas popodne.

Nove uzbune oko aerodroma prijavljene su danas posle jučerašnjeg pogotka jedne bespilotne letelice u britansku vazduhoplovnu bazu Akrotiri na Kipru, kada je načinjena manja šteta.

Kiparsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je danas da su izdate instrukcije da se evakuiše opština Akrotiri i civilni aerodrom Pafos, a meštanima druge oblasti rečeno je da ograniče nepotrebno kretanje i da ostanu u svojim domovima, prenosi britanski Gardijan (Guardian).

Dve bespilotne letelice usmerene na britansku vazduhoplovnu bazu Akrotiri su presretnute danas na vreme, saopštile su kiparske vlasti.

Sirene su se oglasile rano popodne kod te vazduhoplovne baze, uz zahtev da se evakuše civili aerodrom u Pafosu, preneli su kiparski mediji.

Evakuisan i aerodrom u Pafosu

Kako su naveli aerodrom u Pafosu je evakuisan kada je primećen sumnjiva letelica na radarima aerodroma, a letovi su preusmereni na druge aerodrome.

Grčka je saopštila da će poslati fregate i borbene avione F16 za Kipar da doprinese njegovoj odbrani protiv pretnji sa kojima se suočava, rekao je grčki ministar odbrane Nikos Dendijas i dodao da će sutra otputovati na Kipar.

To je potvrdila i kiparska vlada koja je rekla da je doneta odluka u telefonskom razhgovoru grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i kiparskog predsednika Nikosa Hristsodulidesa.

Aktuelni predsedavajući Evropske Unije Kipar saopštio je danas da se otkazuje neformalni sastanak EU ministara za evropske poslove koji je trebalo da se održi na Kipru posle noćašnjeg napada dronom na britansku vojnu bazu na tom ostrvu.

Kiparski predsednik izjavio je da će se voditi računa o bezbednosti građana kao i da Kipar ne "namerava da bude deo bilo kakve vojne operacije".

Napad na britansku vojnu bazu na Kipru usledio je nekoliko sati pošto je Britanski premijer Kir Starmer saopštio da će Britanija dozvoliti Amerikancima da koriste njene vojne baze za napade na Iran.

