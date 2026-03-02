Slušaj vest

General Den Kejn, predsedavajući Združenog komiteta načelnika štabova vojske Sjedinjenih Američkih Država, otkrio je kako je izgledao trenutak kada su američke snage od predsednika SAD Donalda Trampa dobile konačnu naredbu za napad na Iran.

Kejn je u obraćanju u Pentagonu izjavio da je Tramp u petak u 21.38 po srednjeevropskom vremenu, izdao naredbu.

Trampova direktiva

"Predsednik je naredio, i citiram: 'Operacija Epic Fury je odobrena. Nema obustava. Srećno.' Kraj citata."

Kejn je na početku obraćanja izrazio saučešće povodom smrti četiri pripadnika američke vojske od subote, pre nego što je izneo ciljeve operacije.

"Ovo nije jednokratna operacija koja traje jednu noć", rekao je on, dodajući da će vojni ciljevi "zahtevati vreme da se ostvare, a u nekim slučajevima to će biti težak i zahtevan posao".

"Očekujemo dodatne gubitke i, kao i uvek, radićemo na tome da minimizujemo američke gubitke."

Više nego spremni ušli u rat

Govoreći o pripremi i planiranju operacije, Kejn je izjavio da je "puna snaga" američkih oružanih snaga bila objedinjena "u jedinstvenoj svrsi protiv sposobnog i odlučnog protivnika".

"Združene snage SAD isporučile su sinhronizovane i višeslojne efekte osmišljene da poremete, oslabe, onemoguće i unište sposobnost Irana da vodi i održava borbene operacije", dodao je on.

"S američke strane, ovo predstavlja kulminaciju meseci, a u nekim slučajevima i godina, promišljenog planiranja."

On je rekao da je svaki element združenih američkih snaga potom izvršio završne pripreme pre nego što su velike borbene operacije počele u 9.45 po lokalnom vremenu u Teheranu.