Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski upozorio je danas da bi rat SAD protiv Irana mogao da istroši zalihe projektila vitalnih za odbranu Ukrajine od ruskih vazdušnih udara, a sličnu zabrinutost izrazili i zvaničnici Evropske unije, piše portal politico.eu.

Američki sistem za presretanje "Patriot" od ključnog je značaja za odbranu od ruskih raketnih napada i ukrajinska vojska veoma ceni doprinos tog sistema odbrani od ruske agresije, piše portal.

1/5 Vidi galeriju Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Zvaničnici EU, koji su želeli da ostanu anonimni jer je tema delikatna, izrazili su zabrinutost da bi rat SAD i Izraela protiv Irana mogao da primora američku vojsku da za odbranu od iranskih raketa ubrzano troši rezerve sistema "Patriot", što automatski znači da bi manje preostalo za Ukrajinu.

Zalihe "Patriota" nisu pri kraju, ali...

Zelenski je danas rekao da će, iako za sada nema indicija da se zalihe sistema "Patriot" primiču kraju, sukob na Bliskom istoku, ako potraje, "svakako uticati na zalihe".

"Za sada, sve se odvija po starom, ali znamo naravno da će dug rat i intenzitet neprijateljstava, uticati na broj protivvazdušnih sistema namenjen nama", rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima na društvenoj mreži Votsap.

"Svima je jasno da protivazdušni projektili za nas znače život", rekao je Zelenski.