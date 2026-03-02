"Nećemo govoriti šta hoćemo ili nećemo da uradimo"

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da američki vojnici trenutno nisu raspoređeni na teritoriji Irana, ali je odbio da govori o mogućim budućim potezima Vašingtona.

Na pitanje novinara u Pentagonu da li trenutno ima "američkih vojnika na teritoriji Irana", Hegset je kratko odgovorio "ne", a zatim dodao da administracija američkog predsednika Donalda Trampa neće javno iznositi šta planira da učini.

- Nećemo ulaziti u to šta hoćemo ili nećemo da uradimo. Mislim da je zabluda, koja traje već dugo, da bi ovaj resor ili predsednici trebalo američkom narodu, ali i našim neprijateljima, da kažu: evo tačno šta ćemo uraditi, koliko dugo ćemo ići i dokle ćemo ići. To je glupost - rekao je Hegset.

"Ići ćemo onoliko daleko koliko bude potrebno"

Ministar je poručio da Tramp želi da američki protivnici znaju da će SAD učiniti sve što smatra potrebnim za zaštitu svojih interesa.

- Predsednik Tramp osigurava da naši neprijatelji razumeju da ćemo ići onoliko daleko koliko bude potrebno da unapredimo američke interese. Ali nećemo biti glupi u tome - rekao je.

Dodao je da za ostvarenje ciljeva nije neophodno slati "200.000 ljudi i ostati 20 godina", aludirajući na dugotrajne američke vojne angažmane u Iraku i Avganistanu.

- Pokazali smo da se ciljevi koji unapređuju američke interese mogu postići bez gluposti. Hoćemo li biti odlučni? Jesmo li spremni da budemo odlučni? Ulažemo li mesece i mesece planiranja u to kakve efekte želimo da postignemo? Apsolutno - rekao je Hegset.

Na kraju je poručio da SAD neće unapred otkrivati svoje vojne planove.

- Zašto bismo, zaboga, vama, neprijatelju ili bilo kome, rekli šta hoćemo ili nećemo da uradimo u ostvarivanju cilja? Borimo se da pobedimo. Borimo se da ostvarimo ciljeve koje je postavio predsednik Sjedinjenih Država. I to ćemo učiniti bez izvinjenja - zaključio je ministar rata.

- Nismo više branitelji, sad smo ratnici. Uvežbani da ubijemo neprijatelja i slomimo njegovu volju. Istorija gleda, budite snaga za kakvu ste se zakleli, fokusirani, disciplinovani, ubojiti i nesalomivi. Završićemo pod uslovima "Amerika prva", kad to odluči predsednik Tramp. Niko drugi. Kao što i treba da bude - rekao je.