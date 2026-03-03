Slušaj vest

Stotine Iranaca prešlo je juče granicu sa Turskom, rekli su Rojtersu putnici koji su se zatekli na graničnom prelazu.

Turska je saopštila da su tri granična prelaza zatvorena, ali je dozvolila svojim građanima i državljanima trećih zemalja da prođu.

U nedelju su prisutni rekli Rojtersu da su neki iranski građani zaustavljeni na prelazu ka Turskoj.

Iranci prešli prelaz kod planina prekrivenih snegom

Međutim, juče su Iranci počeli da prelaze u Tursku na graničnom prelazu Kapikoj, koji se nalazi među planinama trenutno prekrivenim snegom.

"Situacija u Teheranu je već teška. Bombardovanje je svakodnevno, svi su uplašeni", rekao je jedan Iranac koji nije želeo da se predstavi, a krenuo je u Istanbul kod žene i dece.

Iranac Binali Kilič je rekao da nema nestašice hrane, ali da ljudi brinu kako će nabaviti gorivo te da su veliki redovi na pumpama, prenosi Rojters.

Ranije je turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio da Iran dozvoljava svojim građanima da uđu u Iran preko Turske, dodajući da je komercijalni tranzit robe na sva tri prelaza nastavljen pod kontrolisanim uslovima.