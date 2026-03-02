Slušaj vest

Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.

Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izveštava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prestonice.

Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael.

Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim rečima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru prestonice.

Istovremeno, preko razglasa iz američke ambasade u Avkaru čula su se upozorenja zaposlenima da potraže sklonište i udalje se od prozora.