EKSPLOZIJE ODJEKNULE U BEJRUTU! Oblak dima nadvio se nad prestonicom Libana: Novi talas brutalnih izraelskih napada, detonacije u UPORIŠTU Hezbolaha (VIDEO)
Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.
Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izveštava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prestonice.
Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael.
Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim rečima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru prestonice.
Istovremeno, preko razglasa iz američke ambasade u Avkaru čula su se upozorenja zaposlenima da potraže sklonište i udalje se od prozora.
(Kurir.rs/Index.hr)