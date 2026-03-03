Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski upozorio je danas da birat SAD protiv Irana mogao da istroši zalihe projektila vitalnih za odbranu Ukrajine od ruskih vazdušnih udara, a sličnu zabrinutost izrazili i zvaničnici Evropske unije, piše portal politico.eu.

Američki sistem za presretanje Patriot od ključnog je značaja za odbranu od ruskih raketnih napada i ukrajinska vojska veoma ceni doprinos tog sistema odbrani od ruske agresije, piše portal.

Patriot

Zvaničnici EU, koji su želeli da ostanu anonimni jer je tema delikatna, izrazili su zabrinutost da bi rat SAD i Izraela protiv Irana mogao da primora američku vojsku da za odbranu od iranskih raketa ubrzano troši rezerve sistema Patriot, što automatski znači da bi manje preostalo za Ukrajinu.

Zelenski je danas rekao da će, iako za sada nema indicija da se zalihe sistema Patriot primiču kraju, sukob na Bliskom istoku, ako potraje, "svakako uticati na zalihe".

Podzemni tuneli sa oružjem u Iran

"Za sada, sve se odvija po starom, ali znamo naravno da će dug rat i intenzitet neprijateljstava, uticati na broj protivvazdušnih sistema namenjen nama", rekao je Želenski u razgovoru sa novinarima na društvenoj mreži votsap (WhatsApp).

"Svima je jasno da oni (protivazdušni projektili) za nas znače život", rekao je Zelenski.

