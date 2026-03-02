Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za CNN u devetominutnom telefonskom intervjuu u ponedeljak ujutro da je američka vojska "udarila snažno" po Iranu, ali da "veliki talas" tek predstoji.

- Udari smo ih žestoko. Mislim da ide vrlo dobro. Veoma je moćno. Imamo najbolju vojsku na svetu i koristimo je.

Dužina sukoba i iranska odmazda

Tramp je govorio o različitim temama, uključujući očekivanu dužinu sukoba, svoje iznenađenje zbog široke iranske odmazde i očekivani plan nasleđivanja vlasti u Iranu.

Na pitanje koliko bi rat mogao da traje, on je rekao: "Ne želim da traje predugo. Uvek sam mislio da će biti četiri nedelje. I sada smo malo ispred plana."

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Pomoć iranskom narodu

Na pitanje da li SAD čine više od same vojne akcije da bi pomogle iranskom narodu da povrati kontrolu nad svojom zemljom od režima, Tramp je odgovorio: "Da."

- Zaista činimo. Ali trenutno želimo da svi ostanu unutra. Nije bezbedno napolju.

On je upozorio da će situacija uskoro postati još opasnija.

- Još nismo počeli da ih udaramo jako. Veliki talas se još nije dogodio. Veliki će doći uskoro.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Najveće iznenađenje - iranski napad na arapske zemlje

Tramp je rekao da su "najveće iznenađenje" iranski napadi na arapske zemlje u regionu - Bahrein, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati.

- Bili smo iznenađeni - rekao je Tramp.

- Rekli smo im: "Mi ovo držimo pod kontrolom," a sada oni žele da se bore. I bore se agresivno. Planirali su da budu vrlo malo uključeni, a sada insistiraju da budu uključeni.

O arapskim liderima, Tramp je rekao: "Poznajem te ljude. Oni su čvrsti i pametni."

O Irancima je rekao: "Pucali su na hotel, pucali su na stambenu zgradu. To ih je samo naljutilo. Vole nas, ali su gledali. Nije bilo razloga da se upliću."

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski nuklearni izazov

Tramp je ukazao da je iranska nuklearna pretnja bila veliki problem u regionu već duže vreme.

- Morate da razumete, oni su živeli pod tom mračnom senkom godinama. Zato nikada nije moglo da bude mira - rekao je.

1/9 Vidi galeriju Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ko će naslediti ajatolaha u Iranu?

Na pitanje ko bi mogao da preuzme vlast u Iranu, Tramp je rekao: "Ne znamo ko je sada vođa. Ne znamo koga će izabrati. Možda će imati sreće i dobiti nekoga ko zna šta radi." Iranci su, rekao je, izgubili "mnogo u smislu vođstva" zbog prvih udara.

- Četrdeset devet ljudi - rekao je Tramp.

- To je bio neverovatan udar.

Dodao je da su Iranci postali "pomalo arogantni" sastajući se svi na jednom mestu.

- Mislili su da su nevidljivi. Nisu bili nevidljivi. Bili smo šokirani.

Tramp je rekao da nije jasno ko sada vodi zemlju.

- Ni oni sami ne znaju ko ih sada vodi. Smanjili smo za 49 iranskih lidera. To su bili lideri, a neki od njih su bili kandidati - rekao je Tramp.

- Ali sa više od četrdeset ubijenih, ne znamo ko sada vodi zemlju. Ni oni ne znaju ko vodi. Malo je kao red za nezaposlene.

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP

Nemoguće pregovaranje sa Iranom

Tramp je rekao da je njegov tim pokušao da pregovara sa Irancima, ali "nismo mogli da sklopimo dogovor sa tim ljudima." Svaka nova ponuda je, rekao je, poništavala prethodne. Iranci nisu pristali da prekidaju obogaćivanje urana, rekao je Tramp.

- Imali su sve te obogaćene stvari. Mislili su da mogu ponovo da ih obrade, ali bile su u tako lošem stanju da se planina praktično srušila - rekao je Tramp.

Vojna akcija kao rešenje

Tramp je rekao za svoju vojnu akciju: "Ovo je način kako se rešava Iran."

- Ne moramo da brinemo o sporazumima.

Ukazao je na dugu istoriju zemlje u izazivanju destrukcije u regionu posle revolucije 1979. godine.

- Ako se vratite 37 godina unazad, zapravo 47 godina, skoro 50, pogledajte šta se dogodilo i sve te smrti. Ljudi u vojsci hodaju bez nogu, bez ruku, sa razorenim licima - rekao je.

Tramp je rekao da je tražio od svog tima listu svih iranskih napada na SAD i saveznike.

- Tokom poslednjih 47 godina. Rekao sam: "dajte mi sve napade." Kad bih vam sve rekao, još bih pričao.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Dugoročna kampanja protiv Irana

Najnovija vojna operacija je deo dugoročne kampanje da se eliminiše iranska pretnja, rekao je Tramp.

- Prošlog puta smo eliminisali Sulejmanija - misleći na napad američkog drona 3. januara 2020. na iranskog generala Kasema Sulejmanija. "Bio je neverovatno nasilan, okrutni general."

Udar na Sulejmanija "bio je veliki potez," rekao je Tramp.

- Da se to nije dogodilo, možda Izrael danas ne bi postojao. Izrael možda ne bi postojao.

Zatim je spomenuo "Midnight Hammer - kao vrlo bvažnu akciju", misleći na jun 2025. godine, kada su SAD napale iranske nuklearne objekte.

- Bili su mesec dana udaljeni od posedovanja nuklearnog oružja.

Kritika nuklearnog sporazuma Obame

Kritikujući nuklearni sporazum predsednika Baraka Obame, Tramp je rekao: "To je bio iranski nuklearni sporazum jer je dao svu moć Iranu. Oni bi imali nuklearno oružje pre tri ili četiri godine. Koristili bi ga protiv Izraela. Možda bi ga koristili protiv nas."

- Taj sporazum je bio toliko loš - rekao je Tramp, "bio je put ka bombi."

U poslednjim pregovorima, Iranci "nisu bili spremni da nam daju ono što smo tražili. Trebalo je da to učine."

- Dakle, ide dobro - rekao je Tramp pre nego što je prekinuo razgovor.