Slušaj vest

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske FederacijeDmitrij Medvedev rekao je da treći svetski rat "nije formalno počeo", ali da će nesumnjivo izbiti ukoliko Donald Tramp nastavi svoj "ludački kurs kriminalnih promena političkih režima".

Prema njegovim rečima, okidač može biti bilo koji događaj.

Upitan da li se ovi događaji mogu nazvati globalnim ratom civilizacija, on je istakao da je ovo zapravo rat SAD i njihovih saveznika za očuvanje globalne dominacije, slikovito dodajući da "svinje ne žele da se rastanu od korita".

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Govoreći o potencijalnoj ranjivosti Amerikanaca i Izraelaca na sopstvenim teritorijama, Medvedev je naveo da to što Iranci još nisu odgovorili ozbiljno, samo znači da trenutno nemaju dovoljno mogućnosti, ali da su oni drevna civilizacija koja ume da čeka.

"Ubistvo Hamneija - gruba greška Trampa"

Ocenio je da je Tramp napravio grubu grešku jer je svojom odlukom stavio sve Amerikance pod potencijalni udar. Naglasio je da je ubijeni ajatolah Ali Hamnei bio duhovni otac za skoro 300 miliona šiita, a da je sada postao mučenik, zbog čega nema sumnje da će Iran s utrostručenom energijom težiti stvaranju nuklearnog oružja.