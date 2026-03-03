Slušaj vest

Evropske članice NATO pružaju neophodnu podršku za američku vojnu operaciju protiv Irana, izjavio je danas generalni sekretar zapadne vojne alijanse Mark Rute.

U intervjuu za Foks njuz, Rute je pohvalio američke udare na iranske mete u okviru vojne operacije "Epski bes", među kojima su i nuklearni i balistički kapaciteti Irana.

"Evropa se pojačava, čini sve što je potrebno da osigura da ova operacija može da bude nastavljena i pruža svu neophodnu podršku", rekao je Rute.

Donald Tramp i Mark Rute Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACA POOL

Rute je naveo da je razgovarao sa evropskim liderima, da postoji "široka podrška za ono što radi" predsednik SAD Donald Tramp, i da evropske vojske isporučuju ono što je od njih traženo, prenosi Fajnenšel tajms.

"Postoji jasan zahtev američke strane da se osigura da SAD mogu da koriste baze u Evropi. To znači pristup. To znači logistiku", kazao je Rute.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteHrvatskaMILANOVIĆ IZDAO NAREĐENJE O POVLAČENJU HRVATSKIH VOJNIKA! Vojna intervencija u Iranu može imati teške posledice!
milanovic-beta-daniel-kasapa.jpg
Planeta"AMERIKA NEMA TAJ LUKSUZ DA OVAJ RAT DUGO TRAJE" Stručnjaci o međunarodnim tenzijama i sukobu Izraela i SAD protiv Irana: "Ko zapravo daje zeleno svetlo?"
collage copy.jpg
Planeta"AKO TRAMP NASTAVI LUDAČKI KURS KRIMINALNIH SMENA REŽIMA, IZAZVAĆE SVETSKI RAT": Opasna poruka iz Rusije i tvrdnja da je predsednik Amerike GRUBO pogrešio
Dmitrij Medvedev Donald Tramp
PlanetaTRAMP NOVINARU CNN-a OTKRIO ŠTA NAS ČEKA USKORO: "Veliki talas udara u ratu sa Iranom tek dolazi, nije gotovo!"
Donald Tramp