Udare su pretrpeli Doha, Dubai, Abu Dabi, Kuvajt, zbog čega su zatvoreni aerodromi i obustavljeni brojni letovi.

U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael. Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, stradalo je više stotina ljudi, kao i četiri američka vojnika.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je američka misija u Iranu da uništi rakete i mornaricu, i da ovo neće biti "beskrajni rat".

Da li je Iran iznenadio udarom i da li je prethodno potcenjen i kakva je buduća taktika rata, za emisiju "Usijanje", koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar, Nikola Vujinović, spoljnopolitički analitičar, Biljana Šahrimanjan - Obradović, Centar za stratešku analizu, Vladimir Silbaški, instruktor ronjenja na Maldivima i Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu.

- Naš planirani povratak sa Maldiva 28. februara letom FlyDubai prekinut je jer je avion zbog zatvorenog vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva morao da se vrati nazad radi bezbednosti putnika, posade i aviona. Do večeras nismo imali nikakve nove informacije, a sada se pojavljuju naznake da se aerodrom u Dubaiju ponovo otvara i postoji velika verovatnoća da ćemo uskoro moći da se vratimo kući - rekao je Silbaški.

Vladimir Silbaški, instruktor ronjenja na Maldivima Foto: Kurir Televizija

Srbi zaglavljeni na Maldivima čekaju povratak

Dodao je da je grupa srpskih državljana, uključujući 20 ronilaca, trenutno zaglavljena na Maldivima, dok se očekuje planirani let iz Dubaija za Beograd.

- Što se tiče srpskih državljana, saznali smo da je planiran let iz Dubaija za Beograd u 23:30, kojim bi naš prijatelj koji je ranije krenuo mogao da se vrati. U mojoj grupi je 20 ronilaca koji su na Maldivima od 17-18. februara i završili su svoje aktivnosti. Takođe, razgovarao sam sa koleginicom koja je rekla da i njena grupa Srba i ljudi iz Slovenije, Bugarske, Makedonije i Bosne takođe čekaju povratak. Svi smo trenutno zaglavljeni i nadamo se da će saobraćaj uskoro biti normalizovan kako bismo mogli da krenemo kući - objasnio je.

Sukob SAD i Izraela

Vujinović se nadovezao:

- Sjedinjene Američke Države i Izrael trenutno imaju prednost u sukobu, a pitanje je samo kada će Iran popustiti. Prva procena koju su tada napravili Donald Tramp i Benjamin Netanijahu - da će smrt ajatolaha izazvati političku nestabilnost - pokazala se pogrešnom. Novi ajatolah je imenovan, sistem se konsolidovao, i sada ostaje samo pitanje kada će Iranci proceniti da je vreme za predaju - rekao je Vujinović.

Nikola Vujinović, spoljnopolitički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Iranske snage nemilosrdno gađaju američke vojne instalacije, koje su u međuvremenu premeštene radi bezbednosti. Neočekivano je, međutim, da su se Iranci okrenuli i na energetsku infrastrukturu država Zaliva. Čak i smrt Hamneija nije bila toliko iznenađenje koliko hrabrost Irana da napadne Zalivske zemlje. To nisam očekivao, iako su same Zalivske zemlje ovu pretnju smatrale realnom i insistirale da se izbegne napad u ovom trenutku - objasnio je.

Gađanje američke baze i energetske infrastrukture Zaliva

Obradović je navela da, iako su američke vojne instalacije premeštene radi bezbednosti, neočekivano je da su Iranci napali i energetske ciljeve Zalivskih zemalja.

- Iran je pokazao određenu smelost lansirajući rakete ka zalivskim zemljama, posebno prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Time su jasno pokazali ranjivost Emirata, što predstavlja ozbiljan problem za ekonomiju i bezbednost - ulaganja, biznis i turizam sada su u riziku. U poslednjih 24 sata Iran je izveo oko 30 napada, uključujući gađanje naftnih platformi i tankera, što nije bezazleno - rekla je Obradović.

Biljana Šahrimanjan- Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, operacija je veoma dobro osmišljena i koordinisana između Amerike i Izraela. Prema njegovoj analizi, 28. februara obaveštajne službe SAD i Izraela saznale su da će se istog dana na dve različite lokacije u Iranu sastati vojni i politički vrh. To je predstavljao jedinstveni operativni prozor za eliminaciju ključnih lidera u jednom danu - dodala je.

Žestoka reakcija Teherana

Bumbić je objasnio da iranska vlast upozorava na žestok odgovor nakon što je Donald Tramp proklamovao cilj smene vlasti, dok su arapske zemlje lobirale kod SAD da se izbegne direktan napad.

- Teheran je najavio žestoku reakciju jer je u pitanju opstanak režima, posebno nakon što je Donald Tramp otvoreno proklamovao da je cilj smena vlasti u Iranu. Arapske zemlje bile su svesne ove situacije i zbog toga su intenzivno lobirale kod Sjedinjenih Država da se izbegne direktan napad - rekao je Bumbić.

Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar Foto: Kurir Televizija

- S druge strane, pojavljuje se pitanje opravdanosti reakcije Irana prema zemljama preko čije teritorije su preleteli američki i izraelski avioni - iako te države nisu direktno učestvovale u napadima, njihova teritorija je korišćena za prelete. Evakuacije određenih vojnih postrojenja u SAD i zalivskim zemljama sprovedene su preventivno, jer se znalo da će doći do napada. Ono što ostaje nejasno jeste iranska računica kada su u pitanju civilne mete. Pitanje je koliko su pogođene civilne mete slučajno, zbog presretanja raketa ili greške, a koliko je bilo namerno - naveo je.

Izrael treći dan pod raketnim napadima

Balističke rakete gađaju stambene objekte širom zemlje, a današnji napad u južnom okrugu Berševi ranio je deset osoba, dok se talasi raketiranja šire ka severu, rekao je Nikolić.

- Izrael već treći dan za redom beleži direktne udare balističkih raketa na stambene objekte. Danas je napad pogodio glavni grad južnog okruga Berševi, pri čemu je ranjeno deset osoba. Protekla noć bila je mirnija, sa zatišjem od oko devet sati, ali su talasi raketiranja potom nastavljeni i proširili se gotovo celom teritorijom Izraela, sve do severne granice, poznate kao prst Galileje - kaže Nikolić.

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu Foto: Kurir Televizija

Rakete pogodile civile: devet mrtvih u Bečemešu

Nikolić se nadovezao:

- Tragičan incident dogodio se u gradu Bečemešu u jerusalimskom okrugu, gde je tokom žalbenog običaja pod nazivom Šiva pogođena porodica - devet osoba je poginulo, 51 je povređeno, a osam kuća gotovo potpuno uništeno. Dan ranije, u Tel Avivu je jedna osoba stradala, 24 su ranjene, a 40 objekata je oštećeno, uz evakuaciju u privremene smeštaje. Svi napadi pogodili su civilne stambene četvrti, a i pored zaštitnih soba i skloništa, mali deo raketa koje PVO nije uspeo da obori izazvao je fatalne posledice - zaključio je.

"SMRT HAMNEJA JE BILA MANJE IZNENAĐENJE OD NAPADA NA ZALIVSKE ZEMLJE" Stručnjaci o napadu Izraela i SAD na Iran: "SAD i Izrael su trenutno u prednosti, ali..." Izvor: Kurir televizija

