U ponedeljak, 2. marta 2026. godine, u 18:20 časova, zabeležen je zemljotres jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali na severo-istočnom području Tajvana.

Epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama širine 25.211 i dužine 124.93, dok je hipocentar, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, lociran na oko 10 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležni nadgledaju situaciju.

Kurir.rs

