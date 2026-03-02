Zemljotres jačine 5 Rihtera pogodio je severo-istočni Tajvan 2. marta 2026. godine. Epicentar je lociran na 10 kilometara dubine.
JAK ZEMLJOTRES POGODIO TAJVAN: Detektovan potres jačine 5 stepeni Rihtera
U ponedeljak, 2. marta 2026. godine, u 18:20 časova, zabeležen je zemljotres jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali na severo-istočnom području Tajvana.
Epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama širine 25.211 i dužine 124.93, dok je hipocentar, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, lociran na oko 10 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležni nadgledaju situaciju.
