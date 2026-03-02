Slušaj vest

Šest anonimnih naloga na platformi za klađenje Polymarket zaradilo je oko 1,2 miliona dolara uspešno se kladeći da će SAD napasti Iran do kraja februara, što je najnoviji slučaj koji ukazuje na to da insajderi profitiraju od rata.

Pre manje od osam nedelja, anonimni korisnik na istoj platformi zaradio je više od 400.000 dolara tačno predvidevši invaziju Trampov napad na Venecuelu, udvostručivši svoju opkladu samo nekoliko sati pre početka napada.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema analizi blokčejna koju je sproveo Bubblemaps SA, svih šest naloga koji su profitirali od napada na Iran kreirani su prošlog meseca i isključivo su se kladili na to kada će Trampova administracija napasti suverenu državu.

Kako izveštava Bloomberg, opklade su postavljene samo nekoliko sati pre nego što su prve bombe pale na iransku prestonicu, Teheran.

Jedan od naloga je prethodno izgubio novac kladeći se da će se napad dogoditi ranije, ali naknadna opklada od preko 26.000 dolara da će se napad dogoditi u subotu donela mu je profit od preko 174.000 dolara.

Na vrhuncu klađenja na krvoproliće u Iranu, obim trgovanja za samo jedan ugovor vezan za vreme napada na Polimarket dostigao je skoro 90 miliona dolara.