Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD upozorilo je na potencijalne napade pojedinaca "usamljenih vukova" (terorizam) i sajber-napade u kontekstu tekućih udara na Iran, piše ABC News.

- Iako je malo verovatno da će doći do napada velikih razmera, Iran i njegovi saveznici verovatno predstavljaju stalnu pretnju razmišljajući o napadima unutar zemlje, i gotovo sigurno će pojačati odmazdu ili pozive na akciju, posle potvrde vesti o smrti ajatolaha, navodi se u obaveštenju.

- U kratkom roku, najviše nas brine da hakeri povezani s Iranom mogu da sprovedu sajber napade na američke mreže, poput prepravljanja veb-sajtova ili distribuiranih DoS napada - navodi se u obaveštenju.

Upozorenje je izdato u subotu, dan pre nego što je u Ostinu, Teksasu, nepoznati napadač otvorio vatru, a vlasti istražuju da li je osumnjičeni bio inspirisan situacijom u inostranstvu.

Izvori iz policije rekli su za ABC News da je osumnjičeni nosio duksericu sa natpisom "Property of Allah" ("Vlasništvo Alaha"), a ispod majicu sa natpisom "Iran" i iranskom zastavom. Zvaničnici takođe istražuju da li je osumnjičeni imao psihičke probleme.

U obaveštenju se navodi da su fizički napadi retki kod osoba inspirisanih Iranom.

- Samostalni napadači u SAD istorijski nisu bili motivisani pitanjima vezanim za Iran, IRGC ili šiitski nasilni ekstremizam; međutim, egzistencijalna pretnja iranskom režimu i povećane akcije SAD ili Izraela mogu podstaći neke nasilne ekstremiste u SAD ili počinioce zločina iz mržnje da napadnu ciljeve koji se percipiraju kao jevrejski, pro-izraelski ili povezani s američkom vladom ili vojskom - navodi se u obaveštenju.

Derek Majer, bivši pomoćnik specijalnog agenta u čikaškoj kancelariji Tajne službe, rekao je da su organi reda stalno u pripravnosti zbog samostalnih napadača.

- Mislim da su vlasti zabrinute zbog mogućih napada svakog dana, a očigledno juče, sa bombardovanjem Irana, napadi bi mogli da se dese i češće, ali to su vaše škole, vaše crkve, vaši aerodromi - rekao je Majer, sada glavni bezbednosni službenik i potpredsednik za izvršnu zaštitu u P4.

- Trenutno stanje pretnje u SAD i širom sveta je veoma opasno, ali takođe, poslednjih četvrt veka, od napada 11. septembra 2001, situacija u SAD i svetu je bila veoma opasna - dodao je on.

Policijske stanice širom zemlje pojačale su patrole u oblastima sa velikim saobraćajem i potencijalnim ciljevima.

- U ovakvim trenucima, patrolne jedinice su aktivne, više policajaca je raspoređeno kod vladinih objekata, ali mnogo toga se dešava iza scene što javnost ne vidi, bilo da je to kontra-nadzor ili dodatno praćenje obaveštajnih podataka - dodao je Majer.