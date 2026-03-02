Slušaj vest

U drugom delu intervjua za rusku novinsku agenciju TASS, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev rekao je da bi, u slučaju nuklearnog rata, Hirošima i Nagasaki delovali kao dečja igra!

Novinari ruske agencije naveli su da je "Angela Merkel deset godina nakon Minskih sporazuma priznala da su oni poslužili kako bi se Ukrajini dalo vreme da se naoruža".

Medvedev je potvrdio da postoji opasnost da se Moskva sada primorava na pregovore sa istim ciljem. Ipak, naglasio je da pregovori uopšte nisu najvažniji, već je ključna pobeda u, kako Moskva zove rat u Ukrajini, "specijalnoj vojnoj operaciji" uz ostvarivanje svih ciljeva koje je postavio ruski predsednik Vladimir Putin.

Takva pobeda, prema njegovim rečima, može biti izvojevana i bez ikakvih pregovora.

Na pitanje o garancijama da neko na Zapadu neće pokušati da na isti način kao sa Iranom "reši problem" sa neposlušnom Moskvom, odgovorio je da nema čarobnih lekova za postupke "okorelih idiota i kliničkih gadova".

"Jedina stvarna garancija je to što se Sjedinjene Američke Države boje Rusije i znaju koliku cenu nosi nuklearni konflikt. U slučaju takvog sukoba Hirošima i Nagasaki delovali kao dečja igra u pesku."