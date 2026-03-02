Slušaj vest

Izraelske odbrambene snage (IDF)objavile su snimak na kojem se vidi kako pilot borbenog aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva izbegava iransku protivvazdušnu raketu tokom operacija iznad Irana.

Na objavljenom snimku čuje se pilot kako preko radija kaže: "Još jedno lansiranje, ide iznad oblaka." Prema navodima IDF-a, avion je učestvovao u napadima na Teheran.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

IDF takođe navodi da su borbeni avioni izraelskog ratnog vazduhoplovstva od početka sukoba u subotu izveli više od 1.000 borbenih letova iznad Irana.

(Kurir. rs/V.M.)

