Izraelske vazduhoplovne snage su objavile snimak iz kokpita izraelskog aviona, na kojem se vidi kako iranska raketa proleće tik pored letelice.
izrael nastavlja s bombardovanjem teherana
IRANSKA RAKETA PROLETELA TIK PORED IZRAELSKOG RATNOG AVIONA! Dramatičan snimak na nebu tokom bombardovanja Teherana, reakcija pilota bila neverovatna (VIDEO)
Izraelske odbrambene snage (IDF)objavile su snimak na kojem se vidi kako pilot borbenog aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva izbegava iransku protivvazdušnu raketu tokom operacija iznad Irana.
Na objavljenom snimku čuje se pilot kako preko radija kaže: "Još jedno lansiranje, ide iznad oblaka." Prema navodima IDF-a, avion je učestvovao u napadima na Teheran.
Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
IDF takođe navodi da su borbeni avioni izraelskog ratnog vazduhoplovstva od početka sukoba u subotu izveli više od 1.000 borbenih letova iznad Irana.
(Kurir. rs/V.M.)
