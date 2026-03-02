Slušaj vest

Nakon velikih napada u Iranu, predsednik Donald Tramp nije žurio s povratkom u Ovalni kabinet kako bi nadgledao vojnu ofanzivu.

Umesto toga, otišao je u svoj privatni klub i rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi, gde je bio na, kako je to New York Times opisao, „raskošnoj donatorskoj večeri“.

Nakon sličnog izostanka iz javnosti u nedelju, Tramp se jutros konačno pojavio pred novinarima kako bi dao izjave o rastućem sukobu i uručio Medalju časti penzionisanom majoru američke vojske Terryju Richardsonu.

Tom prilikom posmatrači su primetili "značajnu povredu nalik osipu" na desnoj strani njegovog vrata, piše Futurism.

Zaista, fotografije Saula Loeba iz agencije Agence France-Presse prikazuju nešto što izgleda kao istaknuta crvenkasta rana ili krasta ispod njegovog desnog uha, zaklonjena belim okovratnikom košulje.

Objašnjenje Bele kuće

Kao odgovor na upite, Bela kuća je dala izjavu koja se pripisuje Trampovom lekaru Seanu Barbabelli.

„Predsednik Tramp koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, što je preventivni tretman za kožu koji je propisao lekar Bele kuće“, navodi se u izjavi.

„Predsednik koristi ovaj tretman nedelju dana, a očekuje se da će crvenilo potrajati nekoliko nedelja.“

Nagađanja na internetu

Dok se čekaju zvanične informacije, korisnici interneta uveliko nagađaju, a mnogi sugerišu da bi se moglo raditi o herpes zosteru. Ta infekcija, koju izaziva isti virus kao i ovčije boginje, obično uzrokuje crvene osipe sa plikovima koji mogu dovesti do dugotrajne promene boje kože.

Drugi su sugerisali da bi to moglo biti posledica Trampovog uzimanja značajne količine lekova za razređivanje krvi. Desna ruka osamdesetogodišnjaka takođe je izgledala znatno otečeno tokom jutarnjeg događaja, što može, ali i ne mora biti povezano s tajanstvenom mrljom nalik modrici koja mu se na desnoj ruci pojavljuje najmanje od prošle (2025.) godine.