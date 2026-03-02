Iranske snage su objavile video na kojem se vidi navodno obaranje izraelskog drona na nebu iznad grada Horamabada.
snimak objavili iranski državni mediji
IRANCI OBJAVILI SNIMAK: Pogledajte trenutak obaranja izraelskog drona iznad Horamabada, jedna stvar ipak ostaje nejasna (VIDEO)
Iranski državni mediji objavili su snimak za koji tvrde da prikazuje obaranje izraelskog drona iznad Irana.
Prema navodima agencije Tasnim, dron je oboren iznad Horamabada. Agencija navodi da je reč o modelu Hermes 450, iako se na snimku čini da je prikazan dron tipa Heron, piše Tajms of Izrael.
Tokom 12-dnevnog rata u junu 2025. izraelsko ratno vazduhoplovstvo priznalo je gubitak osam dronova iznad Irana.
(V.M.)
