Iranski državni mediji objavili su snimak za koji tvrde da prikazuje obaranje izraelskog drona iznad Irana.

Prema navodima agencije Tasnim, dron je oboren iznad Horamabada. Agencija navodi da je reč o modelu Hermes 450, iako se na snimku čini da je prikazan dron tipa Heron, piše Tajms of Izrael.

Tokom 12-dnevnog rata u junu 2025. izraelsko ratno vazduhoplovstvo priznalo je gubitak osam dronova iznad Irana.

