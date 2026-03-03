IZRAELSKA VOJSKA UŠLA U LIBAN! IDF objavio da vrše operacije u južnom delu susedne zemlje, trupe "napreduju i preuzimaj kontrolu nad dodatnim položajima" (FOTO)
Izraelska vojska je objavila da njene trupe sada "vrše operacije u južnom Libanu".
Skaj njuz prenosi navode Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) se da su njihovi vojnici raspoređeni na nekoliko tačaka blizu graničnog područja da bi bili "deo pojačane isturene odbrambene pozicije".
- Izraelska vojska radi na stvaranju dodatnog sloja bezbednosti za stanovnike severnog Izraela - poručeno je u saopštenju IDF.
Navedeno je da je ovo "taktička mera na granici" i da to nije deo šire kopnene operacije unutar Libana.
Iz izraleskog Ministarstva odbrane je poručeno da je trupama dato ovlašćenje da "napreduju i preuzmu kontrolu nad dodatnim položajima u Libanu".
Prethodno je iz IDF navedeno da je ta vojska spremna da "nedeljama" deluje protiv Irana.
Izraelska vojska je juče započela vazdušne udare na jugu Libana i u prestonici Bejrutu nakon napada ekstremističke organizacije Hezbolah, o čemu smo izvestili u našem blogu o trećem danu novih sukoba na Bliskom istoku, a rano jutros su pokrenuti novi napadi IDF na Bejrut.
