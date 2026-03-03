Slušaj vest

Izraelska vojska je objavila da njene trupe sada "vrše operacije u južnom Libanu".

Skaj njuz prenosi navode Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) se da su njihovi vojnici raspoređeni na nekoliko tačaka blizu graničnog područja da bi bili "deo pojačane isturene odbrambene pozicije".

- Izraelska vojska radi na stvaranju dodatnog sloja bezbednosti za stanovnike severnog Izraela - poručeno je u saopštenju IDF.

Navedeno je da je ovo "taktička mera na granici" i da to nije deo šire kopnene operacije unutar Libana.

Iz izraleskog Ministarstva odbrane je poručeno da je trupama dato ovlašćenje da "napreduju i preuzmu kontrolu nad dodatnim položajima u Libanu".

Prethodno je iz IDF navedeno da je ta vojska spremna da "nedeljama" deluje protiv Irana.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska je juče započela vazdušne udare na jugu Libana i u prestonici Bejrutu nakon napada ekstremističke organizacije Hezbolah, o čemu smo izvestili u našem blogu o trećem danu novih sukoba na Bliskom istoku, a rano jutros su pokrenuti novi napadi IDF na Bejrut.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaGORI AMERIČKA AMBASADA NAKON RAZGOVORA PUTINA SA MOĆNIM PRINCOM! Iranski dronovi pogodili Rijad, Tramp najavio odmazdu za smrt 6 vojnika SAD (FOTO, VIDEO)
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PlanetaŠTA SU U STVARI TRAMPOVI CILJEVI U IRANU? Prvi je već skoro ostvario, šta je s ostalima - stručnjaci analizirali efekte američko-izraelskih udara na Teheran
Tramp Ajatolah.jpg
Planeta10 KLJUČNIH TAČAKA HAOSA NA BLISKOM ISTOKU Ovo je detaljna analiza CNN koja otkriva stanje u sukobu SAD i Irana: Ko je nadmoćan i gde vlada najveće rasulo
collage copy.jpg
PlanetaIRANCI ZATVORILI JEDNU OD ŽILA KUCAVICA ZA PREVOZ NAFTE "Zapalićemo svaki brod koji pokuša da prođe!" Amerikanci spremaju mnogo jače udare u naredna 24 sata
Iran.jpg