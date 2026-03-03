Slušaj vest

Izraelska vojska je objavila da njene trupe sada "vrše operacije u južnom Libanu".

Skaj njuz prenosi navode Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) se da su njihovi vojnici raspoređeni na nekoliko tačaka blizu graničnog područja da bi bili "deo pojačane isturene odbrambene pozicije".

- Izraelska vojska radi na stvaranju dodatnog sloja bezbednosti za stanovnike severnog Izraela - poručeno je u saopštenju IDF.

Navedeno je da je ovo "taktička mera na granici" i da to nije deo šire kopnene operacije unutar Libana.

Iz izraleskog Ministarstva odbrane je poručeno da je trupama dato ovlašćenje da "napreduju i preuzmu kontrolu nad dodatnim položajima u Libanu".

Prethodno je iz IDF navedeno da je ta vojska spremna da "nedeljama" deluje protiv Irana.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP