Dubai grad koji je godinama važio za simbol sigurnosti, luksuza i stabilnosti, definitivno više to nije. Posle burnih noći, uz izveštaje o sirenama i presretanjima projektila, postavlja se pitanje kako danas izgleda svakodnevica u metropoli koja je navikla na turiste, poslovne ljude i neprekidnu vrvu.

Lana Torlo javila se uživo u jutarnji program Kurir televizije iz ovog grada sa najnovijim informacijama:

- Veoma je neprijatno bilo, ali je jako dobra odbrana Emirata. Ti vazdušni projektili koji su dolazili bili su zaustavljeni od strane odbrane Emirata. Tako da ništa nije direktno palo, osim ostataka uništenih projektila, ali to onda uzrokuje male požare i taj neprijatan zvuk - kaže Torlo za "Redakciju" i dodaje:

- U isto vreme dolaze alarmi na mobilnim telefonima od policije da se svi sklone unutar zgrada, što dalje od prozora. Tako da smo mi izašli iz Dubaija, sada smo udaljeni neko vreme i sklonili smo se u jedno obližnje mesto koje je usred planina, pa je malo sigurnije. Ali sam konstantno u toku sa tim što se dešava.

Satima se čekalo na aerodromu

Torla je vlasnica turističke agencije, a njeni gosti nisu uspeli da odu kući.

- Imali su let u deset sati i bili su u avionu kada je obustavljen let i sav vazdušni saobraćaj, tako da su nekoliko sati čekali unutar aerodroma. Onda su ih prebacili, a avio-kompanije su omogućile besplatne hotele za njih. Ljudi jedva čekaju da odu jer se osećaju nesigurno - kaže Torla i dodaje:

- Vlada stalno pokušava da nam ulije pozitivan osećaj i već dolaze informacije da se vazdušni saobraćaj otvorio, pa bi sutra moji gosti, koji su tu od subote, trebalo da odlete nazad za Bosnu.

Tvrdi da je veoma neprijatan osećaj čuti ratne zvuke:

- Nisam smela da uplašim goste, oni su srećni što su na odmoru, ali primećeno je više policijskih automobila po gradu, više sirena, dok su svi pokušavali da održe normalno funkcionisanje. Nakon prve noći počeli su da savetuju ljude da rade od kuće što više i da se drže zatvorenih prostora.

