Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dao je intervju za Foks njuz.

Na pitanje voditelja Šona Henitija da li je Izrael "uvukao (američkog predsednika) Donalda Trampa" u sukob s Iranom, Netanjahu se odmah nasmejao.

- To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku - odgovorio je Netanjahu.

On je poručio da "zna cenu rata".

- Ali znam da je ponekad rat neophodan da bi nas zaštitio od ljudi koji bi nas uništili - zaključio je Netanjahu.

BBC podseća da je prethodno američki državni sekretar Marko Rubio rekao da su SAD napale Iran "preventivno" u subotu.

- Znali da će biti izraelske akcije. Znali smo da ako ne krenemo preventivno na njih (Iran) pre nego što pokrenu te (uzvratne) napade (na Izrael), pretrpećemo veće žrtve - kazao je Rubio.