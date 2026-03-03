Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dao je intervju za Foks njuz.

Na pitanje voditelja Šona Henitija da li je Izrael "uvukao (američkog predsednika) Donalda Trampa" u sukob s Iranom, Netanjahu se odmah nasmejao.

- To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku - odgovorio je Netanjahu.

On je poručio da "zna cenu rata".

- Ali znam da je ponekad rat neophodan da bi nas zaštitio od ljudi koji bi nas uništili - zaključio je Netanjahu.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

BBC podseća da je prethodno američki državni sekretar Marko Rubio rekao da su SAD napale Iran "preventivno" u subotu.

- Znali da će biti izraelske akcije. Znali smo da ako ne krenemo preventivno na njih (Iran) pre nego što pokrenu te (uzvratne) napade (na Izrael), pretrpećemo veće žrtve - kazao je Rubio.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaIZRAELSKA VOJSKA UŠLA U LIBAN! IDF objavio da vrše operacije u južnom delu susedne zemlje, trupe "napreduju i preuzimaj kontrolu nad dodatnim položajima" (FOTO)
x01 EPA Alaa Badarneh.jpg
PlanetaGORI AMERIČKA AMBASADA NAKON RAZGOVORA PUTINA SA MOĆNIM PRINCOM! Iranski dronovi pogodili Rijad, Tramp najavio odmazdu za smrt 6 vojnika SAD (FOTO, VIDEO)
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
Planeta"KUBA JE SLEDEĆA, TRAMP ZAVRŠIO REGANOV POSAO"! Uticajni senator kaže da je "iranski režim pred kolapsom", a da su "odbrojani dani komunističkoj diktaturi"
epa08.jpg
PlanetaŠTA SU U STVARI TRAMPOVI CILJEVI U IRANU? Prvi je već skoro ostvario, šta je s ostalima - stručnjaci analizirali efekte američko-izraelskih udara na Teheran
Tramp Ajatolah.jpg