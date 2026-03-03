NETANJAHU SE NASMEJAO NA PITANJE DA LI JE UVUKAO TRAMPA U RAT: Kaže da je predsednik SAD "najjači lider na svetu" i "radi ono što je ispravno za Ameriku" (FOTO)
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dao je intervju za Foks njuz.
Na pitanje voditelja Šona Henitija da li je Izrael "uvukao (američkog predsednika) Donalda Trampa" u sukob s Iranom, Netanjahu se odmah nasmejao.
- To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku - odgovorio je Netanjahu.
On je poručio da "zna cenu rata".
- Ali znam da je ponekad rat neophodan da bi nas zaštitio od ljudi koji bi nas uništili - zaključio je Netanjahu.
BBC podseća da je prethodno američki državni sekretar Marko Rubio rekao da su SAD napale Iran "preventivno" u subotu.
- Znali da će biti izraelske akcije. Znali smo da ako ne krenemo preventivno na njih (Iran) pre nego što pokrenu te (uzvratne) napade (na Izrael), pretrpećemo veće žrtve - kazao je Rubio.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)