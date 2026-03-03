KOME TO SADA PRETI TRAMP? KAŽE DA AMERIKA MOŽE DA "VODI RATOVE ZAUVEK" Ne pominje Iran, već da su SAD nagomilale oružje i da su "spremne za POBEDU, VELIKU!!!"
Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas oko ponoći po lokalnom vremenu u kojoj je poručio da njegova zemlja može da "vodi ratove zauvek", ne pominjući direktno aktuelni sukob s Iranom.
- Zalihe municije koje SAD poseduju, na srednjem i višem srednjem nivou, nikada nisu bile veće ili bolje - Kako mi je danas rečeno, mi imamo praktično neograničene zalihe ovog oružja. Ratovi se mogu voditi "zauvek" i veoma uspešno, koristeći samo ove zalihe (koje su bolje od najboljeg oružja koje druge zemlje imaju!). Na najvišem nivou, imamo dobre zalihe, ali nismo tamo gde želimo da budemo - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
Predsednik SAD je naveo da je "mnogo dodatnog visokokvalitetnog oružja uskladišteno za nas u udaljenim zemljama".
- Pospani Džo Bajden potrošio je celokupno svoje vreme i novac naše zemlje, DAJUĆI sve P.T. Barnamu (Zelenskom!) iz Ukrajine - stotine milijardi dolara vredno - I, dok je toliko toga supervisokog kvaliteta dao (BESPLATNO!), nije se potrudio da ga zameni. Srećom, obnovio sam vojsku u svom prvom mandatu i nastavljam da to radim - poručio je Tramp.
On je dodao da su "Sjedinjene Države opremljene i spremne za POBEDU, VELIKU!!!".
- Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - zaključuje se u njegovoj objavi.
Tramp je u njoj pomenuo čuvenog direktora cirkusa P.T. Barnama, biznismena koji je poznat po prevarama koje je izvodio kako bi privukao publiku i uporedio ga s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Na kraju četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode ciljeve udaljene do 300 kilometara.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)