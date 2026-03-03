PEKING TRAŽI OD TEHERANA DA NE NAPADA TANKERE

PEKING TRAŽI OD TEHERANA DA NE NAPADA TANKERE

Kina vrši pritisak na iranske zvaničnike da izbegavaju akcije koje bi dovele do zatvaranja Ormuskog moreuza ili ometanja prolaza tankera sa naftom i tečnim prirodnim gasom (LNG), jer je ta zemlja najveći svetski uvoznik energenata i u velikoj meri zavisi od snabdevanja iz Persijskog zaliva, prenosi Blumberg.

Viši rukovodioci kineske plinske i energetske industrije naveli su da Peking aktivno traži od Teherana da ne napada tankere i da omogući nesmetan protok energenata, posebno katarskog LNG, čiji izvoz čini oko petine globalne ponude, a Kina uvozi 30 odsto svog LNG upravo iz Katara.

Prema izvorima iz kineskih državnih kompanija, koji su želeli da ostanu anonimni, vladini zvaničnici su u kontaktu sa visokim iranskim kolegama kako bi osigurali da brodovi i dalje prolaze kroz moreuz.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da je "duboko zabrinuto" zbog eskalacije sukoba i da poziva sve strane da odmah obustave vojne operacije, izbegavaju dalje zaoštravanje i zaštite bezbednost plovidbe u Hormuškom moreuzu i okolnim vodama, prenosi agencija Rojters.

Šef kineske diplomatije Vang Ji u razgovoru sa iranskim kolegom Abasom Aragčijem pozvao je Teheran da obrati pažnju na "razumne zabrinutosti" susednih zemalja, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva.

Ova diplomatska aktivnost dolazi usred krize izazvane izraelsko-američkim napadima na Iran krajem februara 2026. godine, nakon čega je Iran uzvratio raketnim i dronovskim napadima, uključujući i one na katarsko postrojenje Ras Lafan, što je dovelo do obustave proizvodnje LNG i praktičnog zaustavljanja saobraćaja tankera kroz moreuz.

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da nijedan brod ne sme prolaziti moreuzom, a pretnje su dovele do toga da većina komercijalnih plovila izbegava prolaz, dok su cene nafte porasle treći dan zaredom usled straha od prekida snabdevanja, prenose Al Džazira i CNBC.

Kina, koja kupuje ogromnu većinu iranske nafte i ima značajne zalihe, suočava se sa rizicima, ali analitičari ocenjuju da ima određeni tampon zahvaljujući rezervama i alternativnim izvorima poput Rusije.

Blumberg ekonomiks ističe da bi produženi sukob ili zatvaranje moreuza moglo izazvati najveći šok na tržištu nafte u poslednjih nekoliko godina, sa blagim porastom inflacije u Kini, ali i većim dugoročnim geopolitičkim posledicama.