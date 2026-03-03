Slušaj vest

Kina vrši pritisak na iranske zvaničnike da izbegavaju akcije koje bi dovele do zatvaranja Ormuskog moreuza ili ometanja prolaza tankera sa naftom i tečnim prirodnim gasom (LNG), jer je ta zemlja najveći svetski uvoznik energenata i u velikoj meri zavisi od snabdevanja iz Persijskog zaliva, prenosi Blumberg.

Viši rukovodioci kineske plinske i energetske industrije naveli su da Peking aktivno traži od Teherana da ne napada tankere i da omogući nesmetan protok energenata, posebno katarskog LNG, čiji izvoz čini oko petine globalne ponude, a Kina uvozi 30 odsto svog LNG upravo iz Katara.

Prema izvorima iz kineskih državnih kompanija, koji su želeli da ostanu anonimni, vladini zvaničnici su u kontaktu sa visokim iranskim kolegama kako bi osigurali da brodovi i dalje prolaze kroz moreuz.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da je "duboko zabrinuto" zbog eskalacije sukoba i da poziva sve strane da odmah obustave vojne operacije, izbegavaju dalje zaoštravanje i zaštite bezbednost plovidbe u Hormuškom moreuzu i okolnim vodama, prenosi agencija Rojters.

Ormuski moreuz  Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

Šef kineske diplomatije Vang Ji u razgovoru sa iranskim kolegom Abasom Aragčijem pozvao je Teheran da obrati pažnju na "razumne zabrinutosti" susednih zemalja, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva.

Ova diplomatska aktivnost dolazi usred krize izazvane izraelsko-američkim napadima na Iran krajem februara 2026. godine, nakon čega je Iran uzvratio raketnim i dronovskim napadima, uključujući i one na katarsko postrojenje Ras Lafan, što je dovelo do obustave proizvodnje LNG i praktičnog zaustavljanja saobraćaja tankera kroz moreuz.

Vang Ji, šef diplomatije Kine Foto: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da nijedan brod ne sme prolaziti moreuzom, a pretnje su dovele do toga da većina komercijalnih plovila izbegava prolaz, dok su cene nafte porasle treći dan zaredom usled straha od prekida snabdevanja, prenose Al Džazira i CNBC.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Kina, koja kupuje ogromnu većinu iranske nafte i ima značajne zalihe, suočava se sa rizicima, ali analitičari ocenjuju da ima određeni tampon zahvaljujući rezervama i alternativnim izvorima poput Rusije.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Blumberg ekonomiks ističe da bi produženi sukob ili zatvaranje moreuza moglo izazvati najveći šok na tržištu nafte u poslednjih nekoliko godina, sa blagim porastom inflacije u Kini, ali i većim dugoročnim geopolitičkim posledicama.

(Kurir.rs/FoNet)

Donald Tramp
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
x01 EPA Alaa Badarneh.jpg
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg