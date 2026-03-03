Slušaj vest

Avivit Bar-Ilan, ambasadorka Izraela u Beogradu, govorila je o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Izraelu nakon napada Irana, ističući da su građani danima pod uzbunama i u skloništima.

Kako je navela, vanredno stanje je na snazi od subote, a vazdušni prostor je zatvoren, zbog čega nije moguće napustiti zemlju avionom.

Iako je, kako kaže, situacija izuzetno teška, istakla je otpornost građana.

“Jako je teško biti odvojen od porodice kada se nalaze u opasnosti. Svi naši voljeni su u Izraelu i u skloništima su, da bi izbegli napade Irana i njihovih projektila koji gađaju naseljene i civilne oblasti. Od subote je vanredno stanje u Izraelu, vazdušni prostor je zatvoren, tako da se ne može izaći iz Izraela avionom. Ljudi su otporni, postojani i nadaju se da će pretnja biti uklonjena“, kazala je ambasadorka.

Avivit Bar-Ilan je dodala da živi nedaleko od Bečemiša, grada koji je pre dva dana teško pogođen iranskim projektilima.

„Bomba od 500 tona pogodila je direktno jedno sklonište koje je bilo ispod sinagoge. Ljudi su pohrlili u sklonište i to ih je pogodilo usput. Devetoro ljudi je poginulo, desetine ljudi je ranjeno, a materijalna šteta je velika. Eksplozija se čula u čitavom regionu. Mi smo zabrinuti i bojimo se za budućnost, ali sam ponosna na narod Izraela“, navela je ona.

Ambasadorka je tokom emisije pokazala i kako funkcionišu alarmi za opasnost, objašnjavajući da putem aplikacije prati bezbednost svoje porodice.

„Ja sam stavila lokaciju svoje porodice i mogu tačno u svakom trenutku da znam ako dobiju uzbunu da odu u sklonište. To je jako koristan način da bi se ljudi osećali bezbedno. Jer da bi raketa došla u Tel Aviv, to je 12 minuta. Kada dobijete upozorenje 10 minuta da odete u sklonište, opet ste bezbedniji. Moja porodica je dobila 10 upozorenja tokom noći. Naravno, niko nije spavao“, objasnila je.

Govoreći o međunarodnoj saradnji, istakla je da je koordinacija sa SAD bliska, posebno kada je reč o bezbednosnim operacijama i protivvazdušnoj odbrani.

„Saradnja s Amerikom je jako bliska. Ne mogu da ulazim u sve pojedinosti, ali zamislite broj ciljeva i meta, da svi treba da znaju ko šta radi. Kako pripremiti PVO, jer je vrlo složen i ima više slojeva. Jako je važno da svi znaju šta ko radi. Mi smo ciljali glavešine iranskog režima. Za 40 sekundi, 40 glavešina je eliminisano, među njima je i vrhovni vođa Ali Hamnei“, rekla je.

Ona je ocenila da je reč o, kako je navela, odgovoru na egzistencijalnu pretnju.