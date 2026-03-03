Slušaj vest

Vođa meksičkog kartela Halisko, Nemesio Osegvera Servantes, poznatiji kao El Menčo, sahranjen je u zlatnom kovčegu, sa velikim cvetnim vencima, na groblju u Gvadalahari u Meksiku, uz prisustvo velikog broja pripadnika vojske.

Kako se navodi pogrebnu povorku pratili su muzičari i nekoliko desetina ljudi, od kojih su mnogi nosili nosili crne kišobrane iako je bio sunčan dan, prenosi ABC njuz.

Kancelarija državnog tužioca ranije je odbila da potvrdi lokaciju El Menčove sahrane iz "bezbednosnih razloga", a kako se navodi, od nedelje su mere bezbednosti oko pogrebnog zavoda bile pojačane.

1/8 Vidi galeriju Sahrana El Menča, vođe meksičkog kartela Halsiko Foto: Refugio Ruiz/AP, Francisco Guasco/EFE

El Menča ubila meksička vojska prilikom pokušaja hapšenja

El Menča je ubila meksička vojska pre nešto više od nedelju dana prilikom pokušaja hapšenja, a njegovo ubistvo je izazvalo nasilje u oko 20 država i u kojima je stradalo više od 70 osoba.

Foto: Foto: ABC NEWS

Vlada Meksika saopštila je da se bezbednosne operacije protiv drugih visokorangiranih članova kartela nastavljaju. Kako se navodi, uobičajeno je da u Meksiku oko sahrana narkobosova vlada misteriozna atmosfera, a u roku od nekoliko sati nakon El Menčove smrti, već su napisane balade, poznate kao narkokoridos, o njegovom ubistvu.

1/6 Vidi galeriju U Meksiku su izbili veliki neredi nakon što je vojska likvidirala El Menča Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

U susednoj meksičkoj državi Sinaloa, domu istoimenog kartela, nalazi se groblje poznato po luksuznim kriptama i mauzolejima za nekadašnje šefove policije poput Injacija Koronela, starog saradnika El Menča, kao i narkobosa poznatog po tome što je dva puta ubijen - 2010. i 2014. godine, Nazario Morena, vođu nasilnog i pseudoreligioznog kartela Vitezovi Templari.