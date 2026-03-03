EVO KAKO JE MOSAD ZNAO GDE JE AJATOLAH, HAKOVALI SAOBRAĆAJNE KAMERE! Izraelski obaveštajac o ubistvu Hamneija: Teheran sam znao kao i ulicu u kojoj sam odrastao
Ciljano ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija delimično je omogućeno nizom dugoročnih sajber napada, preneo je britanski list Fajnenšel tajms (FT), koji se poziva na nekoliko anonimnih izvora unutar izraelske obaveštajne službe Mosad.
List navodi da je Izrael godinama uspevao da hakuje iranski sistem kamera za nadzor saobraćaja.
Te slike, koje su uživo prenošene izraelskim špijunima, omogućile su im da potvrde vreme sastanka iranskog vrhovnog vođe i nekih od njegovih bliskih savetnika.
Taj sastanak je bio meta izraelskih i američkih vazdušnih napada 28. februara.
- Teheran smo poznavali kao što poznajemo Jerusalim. A kada neko mesto poznajete kao ulicu u kojoj ste odrasli, primetite i najmanju nepravilnost - izjavio je izraelski obaveštajni zvaničnik za FT.
Prema tom listu, hakeri koje sponzoriše izraelska država takođe su prethodno poremetili telefonsku mrežu oko mesta napada kako bi sprečili da iranski lider bude upozoren u slučaju curenja informacija.
Napad je omogućen i informacijama koje je pružila Centralne obaveštajne agencije (CIA).
Izraelski i iranski sajber špijuni 30 godina vode žestoku bitku, koristeći kampanje dezinformacija, prikupljanje informacija o visokim civilnim i vojnim zvaničnicima i hakovanje osetljive infrastrukture.
(Kurir.rs/Beta)