Misti Roberts (43), bivša gradonačelnica malog grada DeRider u Luizijani, optužena je za silovanje šesnaestogodišnjeg dečaka na zabavi 2024. godine, izveštava Njujork post.

Nekoliko dana nakon što je policija pokrenula istragu, Roberts je podnela ostavku u svom drugom mandatu.

Silovanje trećeg stepena, za koje je optužena i čiji su svedok bila njena deca, navodno se dogodilo na zabavi pored bazena.

Dečak se družio sa sinom gradonačelnice

Kasnije je naručila hitnu kontracepciju preko DoorDash-a.

Kada se vest o tome šta se dogodilo na zabavi proširila malim gradom, majka žrtve poslala je poruku tadašnjoj gradonačelnici kako bi se uverila da nije trudna, na šta je Roberts odgovorila da uzima kontracepciju.

Tužioci su takođe primetili da je šesnaestogodišnjak bio prijatelj sina gradonačelnice.

Uzela hitnu kontracepciju

Bivša gradonačelnica podelila je snimak ekrana razgovora s majkom žrtve u razgovoru s drugim prijateljima, koji su je podstakli da uzme hitnu kontracepciju “Plan B”, koja se u SAD-u može kupiti bez recepta.

Vozač DoorDash-a je svedočio da je prihvatio zahtev „Misti C.“ da kupi kontracepciju i ostavi je na njenim vratima.

Rekao je sudu da je prepoznao bivšu gradonačelnicu jer ju je video dok je sakupljao slatkiše sa svojom decom na Noć veštica i čuo je glasine o optužbama, što ga je navelo da veruje da je isporuka povezana sa njima.

Sin i ćerka videli majku tokom odnosa sa dečakom

Sin bivše gradonačelnice ranije je rekao istražiteljima da je kroz pukotinu na prozoru vidio vlastitu majku tokom odnosa s njegovim prijateljem, ali je kasnije na sudu rekao da nije siguran šta je video te noći.

Tokom suđenja otkrivene su i poruke koje je iste večeri poslao majci, navodeći da mu sestra plače zbog toga što se dogodilo.

„Ima sedamnaest godina“, primetio je sin bivše gradonačelnice u porukama, pozivajući se na godine žrtve.

Bivša gradonačelnica sve priznala mužu

Istraga je kasnije potvrdila da je dečak u to vreme imao 16 godina.

Robertsova ćerka je takođe istražiocima rekla da je te noći videla majku i dečaka „jedno na drugom“.

Dankan Klenton, Robertsin bivši muž, svedočio je da mu je supruga direktno rekla da je imala seksualni odnos sa maloletnikom i da su je deca videla.

Klenton je dodao da je njegov sin kasnije potvrdio ono što mu je ona rekla.

U porukama koje su tada razmenili, Klenton je insistirao da je Robertsova „odlična mama“ i naložio joj da „porekne šta se dogodilo“ ako se tema pojavi na sastanku gradskog veća.

„Ne mogu da nastavim da povređujem druge, prijatelje i porodicu. Bog zna da sam dovoljno uradila“, odgovorio je bivša gradonačelnica.

Tokom ispitivanja na sudu, Klentona su pitali da li misli da je Robertsova sjajna majka, na šta je on jednostavno odgovorio: „Ne“.

U drugim porukama prikazanim na sudu, Robertsova je pitala svog sina kakvu vrstu alkohola on i njegovi maloletni prijatelji žele za zabavu.

Prijatelj žrtve je svedočio da je šesnaestogodišnji dečak na zabavi izgledao pijan i u jednom trenutku povraćao.

Dodao je da je Roberts igrala na žrtvi i flertovala sa njim.

Poroti je takođe prikazana fotografija bivše gradonačelnice u bikiniju, dok je žrtva gleda i smeši se.

Još jedan prijatelj žrtve svedočio je da je Robertsova ćerka te noći rekla grupi tinejdžera da je videla svoju majku i šesnaestogodišnjaka kako se ljube pored bazena, a kasnije ih je videla kako imaju seks.

Navodno je usledila velika svađa.

Bivša gradonačelnica je optužena za silovanje trećeg stepena i doprinos delinkvenciji maloletnika.