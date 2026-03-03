POGLEDAJTE KAKO DANAS IZGLEDA ORMUSKI MOREUZ: Ako sukob na Bliskom istoku potraje, nafta će poskupeti dva i po puta! (FOTO)
Ormuski moreuz danas je pod budnim okom sveta.
Jedan od najvažnijih energetskih koridora planete ponovo je u fokusu zbog pojačanog saobraćaja i bezbednosnih tenzija, dok stručnjaci upozoravaju da bi svaki zastoj mogao imati globalne posledice.
General Iranske revolucionarne garde Sardar Džabari zapretio je da će „spaliti svaki brod“ koji prolazi kroz Ormuski moreuz.
Podsetimo, Iran je juče proglasio zatvorenim Ormuski moreuz, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte.
Džabari je takođe izjavio da će svi naftovodi biti napadnuti i da „ni kap nafte neće napustiti region“.
Cena barela nafte bi mogla da dostigne 200 dolara u narednim danima
A da je Iran ozbiljan, pokazuje i tanker „Ate Nova“ pod honduraškom zastavom koji gori nakon napada dronom.
Džabari je upozorio da će cena barela nafte u narednim danima dostići 200 dolara.
Cene nafte su porasle treći dan zaredom u utorak nakon što je Iran zapretio da će pucati na svaki brod koji pokuša da prođe kroz Ormuski moreuz.
Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora porasla je jutros za 4,5 odsto na 81,3 dolara po barelu.
Povećane i cene gasa usled sukoba na Bliskom istoku
Eskalacija na Bliskom istoku dodatno povećava cene gasa.
Evropske cene gasa porasle su jutros za više od 20 procenata na 52,00 evra po megavat-satu, nakon što su već porasle za oko trećinu ranije ove nedelje.
Posmatrači tržišta ukazuju na ograničene kapacitete skladištenja i poremećaje u isporuci tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Katara.
Ovo podseća na skokove cena 2022. godine, kada je počeo rat Rusije i Ukrajine.
