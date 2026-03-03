Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su upotrebile novi "dron samoubicu" protiv Irana, samo osam meseci nakon što je predstavljen u Pentagonu.

Dron je bio među više od desetak modela koje su konkurentske kompanije predstavile američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu u dvorištu Pentagona prošlog leta.

Nazvan dron LUCAS, ili jeftini bespilotni sistem za borbeni napad bez posade, oružje kompanije SpektreWorks iz Arizone je samo po sebi modelirano po iranskom dronu Šahid.

Rat Rusije i Ukrajine, u kome ruske snage koriste iranske dronove Šahid, pokazao je koliko je ratovanje dronovima postalo ključno na savremenom ratištu.

Razvijen ubrzanim postupkom

Zvaničnici američkog odbrambenog ministarstva kažu da razvoj i uvođenje novog oružja u Pentagonu obično traje godinama, od početne faze do operativne upotrebe.

U ovom slučaju, dodaju, ubrzani postupak je odraz lekcija naučenih posmatranjem ratovanja dronovima u Ukrajini.

Karakteristike drona

Američki dron LUCAS je mali, jednosmerni bespilotni napadni sistem dizajniran za precizne udare na ciljeve visokog rizika bez ugrožavanja pilota.

Teži oko 50–60 kg, sa rasponom krila od oko 2,5 metra, i može da preleti udaljenosti do 150 km uz brzinu od 100–120 km/h.

Opremljen je navigacionim sistemom sa GPS i inercijalnim vođenjem, što omogućava precizno pogodak cilja, dok bojeva glava od 20–25 kg pruža značajnu razornu moć.

Znatno jeftiniji od Reapera

LUCAS je razvijen kao jeftina alternativa klasičnim krstarećim raketama, što omogućava masovnu upotrebu u operacijama i brzo popunjavanje gubitaka u borbenom prostoru.

Cena jednog drona LUCAS je oko 30.000 evra, što je višestruko manje od mnogo sofisticiranijeg i višekratno upotrebljivog MQ-9 Reapera, koji košta i do 35 miliona evra.