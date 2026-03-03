Slušaj vest

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Sportski novinar, Vuk Brajović uključio se uživo iz Dubaija u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrio kakvo je trenutno stanje na terenu.

- Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je jutros izdala jedno zanimljivo saopštenje u kome je naveden broj projektila koji je presečen, odnosno na kojima je dejstvovano u proteklim danima od 28. februara kada su ova dejstva zapravo i počela. Krstarećih raketa je bilo 8 koje su primećene i neutralisane, balističkih raketa znatno više, 174 je primećeno, 161 je neutralisano dok je 13 završilo u moru - kaže Brajović i dodaje:

- Ubedljivo je najviše bilo dronova, čak 646 je neutralisano, a 44 je završilo na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za sada aviosaobraćaj ide polako, ali sigurno, u nadi da neka eventualna dalja ili veća eskalacija ratnih dejstava njega neće prekinuti ni u narednim danima.

Brajović tvrdi da da se u Dubaiju trenutno nalazi čak 20.000 turista, posetilaca:

- Aviokompanije i država će činiti sve što mogu da ove putnike prevezu nazad do svojih konačnih destinacija - kaže Brajović.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

