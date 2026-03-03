Slušaj vest

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Sportski novinar, Vuk Brajović uključio se uživo iz Dubaija u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrio kakvo je trenutno stanje na terenu.

Vuk Brajović
Vuk Brajović Foto: Kurir Televizija

- Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je jutros izdala jedno zanimljivo saopštenje u kome je naveden broj projektila koji je presečen, odnosno na kojima je dejstvovano u proteklim danima od 28. februara kada su ova dejstva zapravo i počela. Krstarećih raketa je bilo 8 koje su primećene i neutralisane, balističkih raketa znatno više, 174 je primećeno, 161 je neutralisano dok je 13 završilo u moru - kaže Brajović i dodaje:

- Ubedljivo je najviše bilo dronova, čak 646 je neutralisano, a 44 je završilo na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za sada aviosaobraćaj ide polako, ali sigurno, u nadi da neka eventualna dalja ili veća eskalacija ratnih dejstava njega neće prekinuti ni u narednim danima.

Dubai
Foto: screenshot X/EGYOSINT

Brajović tvrdi da da se u Dubaiju trenutno nalazi čak 20.000 turista, posetilaca:

- Aviokompanije i država će činiti sve što mogu da ove putnike prevezu nazad do svojih konačnih destinacija - kaže Brajović.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

Trenutna situacija u Dubaiju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizDobre vesti iz Dubaija: Seničić najavio još dva leta za Beograd, ali upozorava - Cene karata rastu, a povratak u normalu biće spor
WhatsApp Image 2026-03-03 at 06.57.06.jpeg
KošarkaSTIGLE NOVE INFORMACIJE O DRAMI JASIKEVIČIJUSA I ČLANOVA FENERA U DUBAIJU! Sportski direktor turskog kluba poslao kratku poruku iz Emirata!
Šarunas Jasikevičijus
Društvo"ČULE SU SE DETONACIJE, AVION JE BIO PUN!" Naši državljani za Kurir opisali KAKO JE IZGLEDAO LET IZ DUBAIJA ZA BEOGRAD: "Bila je jako teška akcija" (VIDEO)
Aerodrom Nikola Tesla
Društvo"Držali su nas 3 sata na nebu, video sam raketne napade!" Srbi koji su sleteli iz Dubaija u Beograd detaljno otkrili kroz šta su sve prošli
Putnici iz Dubaija sleteli u Beograd
InfoBizOvo je grad u koji je pobegla elita sa Bliskog istoka: Cena leta skočila na 350.000 dolara, neki beže i kroz pustinje
Bliski istok mapa

Iran ima šansu da pobedi u ratu protiv Amerike i Izraela? Izvor: Kurir