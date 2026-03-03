Slušaj vest

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, poručio je danas da se težnje SAD da kontrolišu druge zemlje, koje je izneo šef Stejt departmenta Marko Rubio, "verovatno" neće zaustaviti na Iranu, Venecueli i Kubi.

- Rubio je, odgovarajući na pitanje novinara, nedavno izneo hipotezu o mogućnosti da SAD upravljaju Iranom na isti način na koji su objavili da će upravljati Venecuelom - kazao je Lavrov.

Agencija RIA Novosti je objavila da je šef ruske diplomatije ocenio da Amerika "sada isprobava sličan plan i sa Kubom".

- A to, verovatno, nije kraj - zaključio je Lavrov.

Lindzi Grejem, američki senator i saveznik predsednika Donalda Trampa, izjavio je u nedelju na Foks njuzu da je nakon Venecuele i Irana "Kuba sledeća" i najavio i pad vlasti u Havani.

On je ocenio da je "iranski režim, matična država međunarodnog terorizma, pred kolapsom".

- Kapetan broda, ajatolah (Ali Hamnei), mrtav je. Svi oni oko njega koji su mu pomagali u održavanju tog terorizma, ili su u bekstvu ili su mrtvi. Dovršimo posao - kazao je Grejem.