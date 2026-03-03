Slušaj vest

Izraelska vojska je danas počela bombardovanje ciljeva Hezbolaha u Bejrutu, a danas je, usred vazdušnih napada izraelskih snaga, snimljen civilni avion kako poleće sa aerodroma u Bejrutu.

Putnički avion libanske kompanije Middle East Airlines poleteo je danas sa aerodroma u Bejrutu, iako je izraelsko ratno vazduhoplovstvo bombardovalo ciljeve u Bejrutu u trenutku poletanja, prenosi AP.

Gust, crni dim se vidi iznad libanske prestonice nakon nove serije vazdušnih napada koje je izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo protiv Hezbolaha, nakon što se šiitski pokret simbolično pridružio ratu između Irana i Izraela.

Let ovog putničkog aviona je poslednji sa aerodroma u Bejrutu pre zatvaranja i otkazivanja velikog broja letova.

Rat sa Iranom i dalje izaziva haos u avijaciji na Bliskom istoku i šire, a najava kopnene ofanzive u Libanu dodatno povećava kolaps vazdušnog saobraćaja u regionu.

S druge strane, SAD nastavljaju da upozoravaju svoje građane da sada napuste region „koristeći raspoloživa komercijalna putovanja“.

(Kurir.rs/AP)

